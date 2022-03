El Alhama firma una remontada de líder

El Alhama ElPozo sumó la decimotercera victoria de la temporada tras imponerse al Femarguín (2-1) en un partido muy disputado. Ese triunfo permite a las alhameñas seguir liderando el grupo sur del Reto Iberdrola a falta de ocho partidos.

El choque de ayer se puede considerar como trampa, ya que las canarias no están bien clasificadas y esto pudo propiciar que las locales salieran un tanto relajadas. Esa falta de concentración de los primeros minutos permitió que las visitantes se adelantaran en el marcador en el primer minuto de juego. Un despiste defensivo permitió a Patri batir a Laura. El terreno de juego no permitía muchas florituras. La visitante, ex del desparecido Lorca Féminas, Astrid, era una auténtica pesadilla para la zaga local. Demasiado nerviosismo y muchas precipitaciones en las de casa.El primer tiempo terminó con ventaja visitante.

El intermedio vino bien a las locales. En la segunda mitad, el Alhama ElPozo fue otro equipo. Jugó con mas cabeza y logró empatar a los cincuenta y seis minutos. Tuvo que ser la benjamina, Daniela Arques, quien ha llegado a la titularidad para quedarse, la que logró igualar la contienda. Sin duda, un gol que marcó el futuro del partido.

Ese tanto espoleó a las de casa, que empezaron a llegar con mas insistencia.

En el minuto sesenta y tres apareció la pichichi del equipo, Violeta Quiles, para deshacer la igualada tras un gran remate. Décimo tanto de Violeta, en liga, a la que hay que sumar dos mas en Copa. Tocó sufrir al final, pero el Alhama ElPozo consiguió una victoria que les permite seguir soñando con el ascenso a la máxima categoría nacional.