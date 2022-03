Dura derrota del FC Cartagena ante el Real Sporting en un encuentro que comenzó mucho mejor que su rival pero en el que la mala suerte y los errores de la desesperanza terminaron dilapidando al conjunto albinegro. Pese al gol de Nacho Gil a los veinte minutos, los locales lograron el empate gracias a un tanto en propia de Delmás y le dieron la vuelta al marcador al comienzo de la segunda parte desde el punto de penalti por mediación de Djuka. De nuevo Djuka a quince minutos del final y Pedro Díaz en el minuto 80 certificaron la derrota cartagenerista.

El partido en El Molinón comenzó con un Sporting muy adelantado en sus líneas, pero el Cartagena mantuvo la calma y saltó la presión rojiblanca con calidad en el pase para elaborar su juego desde el primer momento. El primer acercamiento llegó por parte de los cartageneros, aunque el tiro de Rubén Castro de volea en posición escorada se marchó muy desviado. Después de los cinco primeros minutos, Rubén Castro cazó un balón suelto en el área pequeña para perforar la meta de Cuellar, sin embargo, el tanto fue invalidado por fuera de juego.

El FC Cartagena continuó superando a su rival con posesiones largas que obligaron al Sporting a encerrarse en su campo y tuvo la primera opción clara de ponerse por delante. Delmás sirvió desde la derecha un centro perfecto a Mohammed Dauda que el ghanés no supo aprovechar mandando el balón por encima del larguero con la cabeza. Al cuarto de hora de juego, los locales reaccionaron y consiguieron acercarse a la puerta de Marc Martínez. Gaspar Campos remató alto desde dentro del área después de una buena llegada de Kravets por la izquierda y Ramirez no pudo finalizar otra ocasión en el área por culpa de un gran robo de Datkovic en el último momento.

Justo después de la mejoría local llegó el tanto visitante. Delmás estuvo atento en un saque de banda desde tres cuartos de campo y advirtió el desmarque de Nacho Gil a la espalda de la defensa. El valenciano controló el balón dentro del área y definió con potencia y por arriba al palo corto batiendo a Cuellar en el primer disparo a puerta del conjunto albinegro.

Antes de llegar al descanso, una desafortunada acción puso el empate en el marcador. Fran Villalba condujo en la frontal del área, encontró a Kravets que entró solo por la izquierda y el lateral sirvió un centrochut en dirección a Ramirez, en el punto de penalti. Delmás, con la intención de despejar, desvió la pelota hacia su propia portería y terminó introduciendo el balón entre los tres palos para el empate del Real Sporting.

Con las tablas se llegó al descanso y en la reanudación realizó el equipo asturiano una sustitución que cambió el encuentro. Djuka entró por Ramirez en la punta del ataque y a los cuatro minutos puso en ventaja a su equipo desde el punto de penalti. Un centro al área rematado por Aitor García golpeó en el codo de Gastón Silva, que defendía la acción con el brazo demasiado arriba. Tras la revisión del VAR, Pulido Santana indicó la pena máxima y el serbio no perdonó engañando a Marc Martínez para hacer el 2 a 1.

El FC Cartagena buscó insistentemente el gol del empate, pero pese a mantener un alto porcentaje de la posesión, no consiguió inquietar a los rojiblancos, que se dedicaron a defender y salir al contragolpe. Así llegó el tercer gol de los locales. En una jugada de ataque cartagenera de falta, los albinegros perdieron la pelota con todo el equipo en el área rival y Pablo Pérez envió un pase a Djuka, aún en campo propio, que recorrió 50 metros hasta llegar al área y definir a un lado ante Marc Martínez.

Luis Carrión introdujo los cambios que tenía preparados antes del 3 a 1 y entraron al campo Okazaki, Luna y Neskes en sustitución de Tejera, Castro y Gastón, pero no consiguió el Cartagena su propósito pese a volcarse en ataque y llegó el definitivo 4 a 1. Neskes perdió el balón en la frontal y Pedro Díaz envió a Djuka desmarcado en banda. El serbio devolvió con calidad a Pedro Díaz en dirección a la portería contraria y nada más pisar área, el centrocampista definió cruzado para poner el cuarto gol de su equipo.

Con el cuarto gol a falta de diez minutos, los albinegros no bajaron los brazos, pero no fueron capaces de encontrar huecos y el partido llegó a su fin con el abultado marcador de 4 a 1. El Real Sporting consigue ganar en casa después de dos meses y la derrota deja al Cartagena a cinco puntos del play off a la espera de lo que hagan sus rivales durante la presente jornada.