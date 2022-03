Lo bueno nunca acaba si hay algo que te lo recuerda. Ese debe ser el pensamiento del UCAM Murcia después de una Copa del Rey imborrable tanto para el club como entidad, como para sus aficionados, que salieron de Granada con una sonrisa de oreja a oreja por el rendimiento de su equipo y por el acontecimiento histórico que pudieron presenciar. Pero como suele ocurrir casi siempre, lo bueno se acaba y la vuelta a la realidad suele ser dura.

El UCAM Murcia, con el recuerdo de la Copa del Rey aún muy presente, volverá a la ACB, donde hay queda mucha tela que cortar si quieren conseguir el objetivo marcado. Entrar en puestos europeos sigue siendo el objetivo principal del club, algo que se conseguiría entrando en las diez primeras posiciones. Pero la calidad individual de la plantilla, la situación en la clasificación y el bloque colectivo que han armado, invitan a pensar en cotas más altas. «Veremos en el play off», decía McFadden tras la derrota en la Copa del Rey contra el Barcelona.

No es ningún secreto la ambición del UCAM Murcia durante este curso. Motivos hay para ello. Tampoco lo oculta Sito Alonso, que dijo en la previa del encuentro ante el Unicaja de Málaga (18.00, Movistar +), que «hay que intentar que la Copa no fuera una cosa efímera, sino que nos de ambición para quedar lo más arriba posible en la competición», explicaba.

Tendrá un hueso duro de roer el UCAM Murcia, contra un equipo que suele ser un habitual en las ocho primeras posiciones y que está herido por no haber podido entrar en la Copa del Rey. El Unicaja de Málaga recibe al UCAM Murcia en su escalada particular hacia el play off. El equipo malagueño decidió prescindir de los servicios de un exentrenador de UCAM Murcia, Fotis Katsikaris, para contratar a otro que también pasó por los banquillos del Palacio, Ibon Navarro. Bajo la tutela del vasco, el balance en la Liga Endesa es de una victoria y dos derrotas. No ha conseguido dar aún un buen rendimiento, pero con el refuerzo de Cameron Oliver en la posición de ala-pívot y el parón de las ventanas, podría haber aprovechado para afianzar conceptos en su nueva plantilla.

El UCAM Murcia viaja con todos sus jugadores disponibles, incluidos todos los de las ventanas FIBA, y tratará de quitarse la mala espina que les dejó el partido de ida, donde perdió en un final de partido muy apretado con una exhibición de Bouteille. No quiere despertar el UCAM de una temporada para el recuerdo y donde hay mimbres para hacer cosas grandes. El mes de marzo, con siete partidos, será decisivo para las aspiraciones del equipo.

Sito: «La Copa tiene que servir como trampolín»

El entrenador del UCAM Murcia Club Baloncesto, Sito Alonso, reconoció que quieren «aprovechar el impulso de la Copa como un trampolín» para hacer una segunda vuelta de la Liga Endesa «acorde a nuestras expectativas como equipo» y con respecto al encuentro de hoy en la cancha del Unicaja de Málaga ha dejado claro que es «un partido de gran dificultad» que encaran «con muchas ganas de volver a jugar». El entrenador madrileño recuerda lo sucedido en la primera vuelta y admitió que «todos los partidos perdidos tienen ánimo de revancha ante el rival que te ganó y nos enfrentaremos a un conjunto que ha hecho muchas cosas buenas y que tiene nuevo entrenador», indicaba el técnico universitario.