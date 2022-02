El campeonato de España de Atletismo en pista cubierta está dejando grandes resultados a los deportistas murcianos que se han desplazado hacia Ourense.

La gran noticia de la jornada de ayer es que Sergio López, del Nutribán Sociedad Atlética Alcantarilla, ha conseguido hacerse con el segundo puesto en la categoría de 60 metros lisos con un tiempo de 6.67, consiguiendo su mejor marca personal. Por su parte, Jaime Mendoza (7.02) y Álvaro de las Heras (6.83) quedaron eliminados en cuartos y en la semifinal, respectivamente, en la misma categoría.

Mariano García volvió a ir sobrado en la pista de Ourense, y quedó primero en las semifinales de los 800 metros lisos (1:47.92). El atleta de Fuente Álamo reservó energías para la final de hoy y quedó dos segundos por detrás de su mejor marca (1:45.12), conseguida en Nueva York el pasado de febrero.

Sergio Jornet firmó un buen campeonato y terminó décimo en la final de heptatlón con una puntuación de 4.446 puntos. También llegó a la final de salto de longitud José Carlos Soriano, donde quedó octavo con una marca de 6,90 metros.

Juan García Rostán cayó en la semifinal de 1.500 metros lisos. Quedó octavo con un tiempo de 3:56.98. En categoría de peso, André Muller competirá en la final.

En el apartado femenino, Ana Irene Elewe fue la más destacada de las murcianas al quedarse a las puertas de la final de los 200 metros lisos con un tiempo de 24.96.

En 800 metros lisos, Marta Meroño quedó eliminada en cuartos de final (2:12.25), aunque su consiguió su mejor marca personal.

En 60 metros lisos, las atletas murcianas no tuvieron un buen día, pues todas terminaron eliminadas en cuartos de final. Pese a que Blanca Peñuelas consiguió su mejor marca de la temporada (7.72), no pudo pasar el corte. Tampoco lo hizo Eva Ibarra (7.81), aunque también consiguió su mejor marca personal. Ana Irene Elewe, en 60 metros lisos, quedó eliminada en cuartos (7.73). La misma suerte corrió Patricia Serrano (7.76), quien no pudo clasificarse para las semifinales.