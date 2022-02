ElPozo pierde otro título antes de lo esperado contra Palma Futsal

Se le escapó la Supercopa a ElPozo ante Palma Futsal en un partido en el que las faltas de concentración iniciales en cada una de las mitades hicieron que los murcianos no pudieran darle la vuelta al choque para acabar cayendo por 4-2 y quedar apeados de otra competición esta temporada.

No empezó bien el encuentro para los de la Región, pues no habían pasado treinta segundos en el luminoso cuando Palma ya mandaba en el marcador gracias a un gol de Higor que aprovechaba una jugada de estrategia para dentro del área anticiparse a Matteus y poner en ventaja a los baleares, haciendo un preludio del devenir que le esperaba a ElPozo, que tendría que jugar a remolque todo el partido. Los de Antonio Vadillo salieron desde el inicio a demostrar que pese a ser debutantes en una Supercopa, tienen potencial de sobra para llevarse este torneo y poner las cosas difíciles a cualquier equipo, como ya corroboraron en sus últimos dos choques sacando un valioso empate en el Palacio ante ElPozo y venciendo al líder, el FC Barcelona, por 1-3 en su anterior encuentro.

Pasaban los minutos del primer acto y los murcianos no encontraban su mejor juego, nos acercábamos al ecuador y no podíamos contabilizar apenas ocasiones claras para ElPozo a pesar de ser superior en posesión. Tan solo el disparo lejano daba alguna opción a los de Diego Giustozzi que tuvieron varias oportunidades en botas de Rafa Santos y Matteus que Barrón detenía sin mayor dificultad. Menos de tres minutos para el final de la primera parte y ElPozo necesitaba que alguien tirase del carro para poner el empate en el marcador, y ahí apareció el factor Felipe Valerio. El brasileño es uno de esos de los que se habla menos de lo que se debería y es que es el auténtico desatascador para este equipo, bicicleta por un lado, bicicleta por el otro, pisadita, remate abajo y golazo, los murcianos llegaban al descanso con tablas y todo por decidir gracias a una obra de arte de Felipe Valerio.

Tras el entretiempo, los murcianos adelantarían sus líneas para presionar la salida de balón de Palma y robar en campo rival, algo que consiguió en apenas un minuto estando cerca Rafa Santos de adelantar a los de la Región. Sin embargo, el guión parecía de nuevo aproximarse al del primer acto cuando Higor peleaba contra el mundo un balón que terminaría llevándose para batir a Juanjo en el mano a mano y presentar sus credenciales firmes al MVP del choque. Poco más de diez minutos para el final del encuentro y los de Diego Giustozzi veían de nuevo los fantasmas del pasado en el horizonte, otro título que se escapaba antes de tiempo y Palma cada vez se encontraba más cómodo al verse por delante en el marcador ante un cuadro murciano que no terminaba de reaccionar.

Sin embargo, sin ser brillante el juego de los murcianos en un partido tosco, la suerte parecía aliarse para echar una mano a ElPozo cuando una falta lejana lanzada por Gadeia rebotaba en un defensor y ponía las tablas en el marcador de nuevo con todo por decidir. Pese a ello, poco duraría la cresta de la ola a los de la Región pues en un disparo lejano aprovechando un contragolpe, Diego Nunes batía a Juanjo y ponía por tercera vez en el partido en ventaja a Palma que ponía de nuevo a prueba a ElPozo con menos de diez minutos para tratar de remontar y meterse en una nueva final. Ante la falta de llegada, los murcianos sacarían el portero jugador, errando en la primera jugada y obligando a Darío a cortar un balón con la mano que iba directo a gol dejando a los suyos en inferioridad para que Higor pusiese con el pecho en el segundo palo el 4-2 a falta de tres minutos en los que nada podrían hacer los de la Región. ElPozo se vuelve a quedar fuera de otro título esta temporada a las primeras de cambio en una Supercopa que decidirá su campeón entre Palma Futsal y FC Barcelona.

Giustozzi: «El encuentro se decidió por el nivel físico»

El Pozo Murcia no pudo con un Palma Futsal que desde el principio jugó el partido que tenía claro que quería jugar. No dejar correr a los murcianos y tener las líneas muy cerradas para aprovechar el contragolpe, algo que Diego Giustozzi explicó en rueda de prensa: «No creo que nos hayan pasado por encima, ni nosotros a ellos, el partido se decidió en detalles a nivel físico, las segundas jugadas, los choques, ellos han sido superiores en esta faceta y por eso se han llevado el duelo».

En lo que respecta a los errores del equipo, el míster comentó las consecuencias del fútbol sala moderno: «El fútbol sala actual es así, un equipo muy trabajado a nivel físico puede ganar a cualquiera porque la igualdad cada vez es mayor , defendieron en bloque bajo, se pusieron por delante en el marcador y jugaron su partido, no nos dejaron correr y hacer lo que teníamos preparado, la igualdad y las segundas jugadas decidieron el encuentro».

En lo referente al resto de temporada, el técnico mostró su descontento con haber dejado escapar otro título pero defendió que aún queda mucho por hacer: «La temporada no termina hoy, hemos perdido un título y obvio nos duele pero estuvieron mejor que nosotros físicamente y esto decidió el partido. Sus jugadores ofensivos son además grandísimos defensores y no hemos podido darle la vuelta al encuentro, solo queda dar la enhorabuena a Palma y seguir peleando por lo que está por venir».

Esta victoria confirma del todo el buen momento de Palma Futsal que en sus tres últimos encuentros ha sacado un empate en el Palacio de los Deportes de Murcia, una victoria a domicilio en casa del líder, el FC Barcelona y ha eliminado a ElPozo de esta Supercopa.

Los murcianos centrarán ahora sus objetivos en la LNFS y la Copa siendo sus próximos encuentros la visita a Osasuna Magna y el partido en casa ante Manzanares FS con los que buscarán asentarse en el segundo puesto.