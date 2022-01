La piloto ceheginera Ana Carrasco, campeona del Campeonato WSSP300 de 2018, ha dicho adiós al Campeonato Mundial de Superbikes (WorldSBK) con Kawasaki para disputar el Mundial de Moto3, según confirmó el equipo este lunes en un comunicado.

"Tras cinco gloriosos años con Kawasaki, durante los que ganó el Campeonato, Ana Carrasco se traslada del entorno de WorldSBK al paddock de MotoGP para disputar el Campeonato de Moto3", anunció Kawasaki.

La campeona de la WSSP300 de 2018 se convirtió en la primera mujer autorizada por la FIM en ganar un campeonato de carreras. La murciana logró la victoria en siete carreras con Kawasaki subiendo al podio en 12 ocasiones.

"Las carreras son difíciles, no solo en la pista donde la gente ve, sino también en momentos como este cuando tienes que tomar decisiones difíciles. Mi ambición es siempre crecer como piloto, plantearme nuevas metas que otros ven como imposibles y alcanzarlas", explicó Ana Carrasco.

La murciana justifica su decisión por su "ambición" y para "ponerse a prueba una y otra vez". "Cuando mis padres me compraron mi primera minimoto y luego comencé a competir, por supuesto, mi sueño era como el de cualquier piloto: 'Algún día quiero ser campeón del mundo'. Esto lo logré en 2018 y todavía esa sensación es mágica; pero cualquiera que entienda de carreras sabrá que todo corredor necesita ser ambicioso", añadió.

"Esta oportunidad de correr en Moto3 es un paso lógico en mi mente, aunque el paso emocional es duro. Me gustaría agradecer a todos en Kawasaki que realmente me hicieron sentir parte de una familia, por supuesto a mis equipos de boxes y personal de equipo a lo largo de estos años que me dieron la mejor moto para competir, además de Provec que creó un ambiente profesional que era simplemente increíble", agradeció.

Por su parte, el Team Manager de KRT WorldSBK y copropietario de Provec, Guim Roda, se mostró "triste" por la marcha de Ana Carrasco, aunque reconoció que es una gran oportunidad para la piloto. "El cambio de Ana a Moto3 es un final apropiado para un viaje que comenzamos juntos en 2018. Estamos muy orgullosos de ser parte de su historia, y una Kawasaki Ninja siempre será reconocida como la primera moto que llevó a una mujer a un Campeonato de Motociclismo FIM", señaló.

"En 2018 ganó el Campeonato, que fue un año mágico, pero creo que 2019 y 2020 fueron cuando mejor pilotó. En 2019 luchó todas las carreras perdiendo la segunda posición en el Campeonato en la última vuelta de la última carrera. En 2020, volvió a luchar por el título antes de su gran accidente en Estoril, pero Ana luchó para recuperarse como solo ella puede hacerlo. Durante todo este tiempo, David Salom estuvo a su lado como director del equipo, guiándola y aconsejándola, y merece un elogio especial", relató.

Así, desde Kawasaki le desearon "lo mejor" para el futuro en Moto3, que abre la puerta a "nuevos retos y motivaciones". "Esperamos que pueda seguir haciendo historia motivando a las mujeres y demostrando que merecen las mismas oportunidades en la vida que los hombres", finalizó.