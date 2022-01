Mañana recibe el Águilas FC al CD Toledo en El Rubial a las cinco de la tarde, un partido que servirá para que Jovan Stankovic se estrene como nuevo técnico del Águilas FC. El serbio, que dirigió su primera sesión el miércoles, dijo que «me ha dado tiempo a preparar el partido. Veo a los jugadores con muchas ganas».

El nuevo entrenador costero explicó que firma con el Águilas FC porque «es un gran club, con un presidente muy ilusionado y una ciudad que le gusta el fútbol. Todo esto me ha convencido».

«Tenemos todo para jugar bien al fútbol. Estamos convencidos que esto tiene que salir adelante», explicó, no pensando en la situación del equipo en la clasificación. «Yo no voy a pensar lo que va a pasar dentro de dos o tres meses, para mí el primer objetivo es salir y ganar al Toledo, y luego vamos a ver. Vamos a ir partido a partido, vamos a preparar cada encuentro como si fuera el último de nuestras vidas», continuaba, añadiendo que «vamos a ir ganando partidos y así ganando la confianza. Tenemos muy buenos jugadores, muy buena plantilla y con un poco de suerte y trabajo vamos a salir de esta situación».

Stankovic ha señalado que se verá a un Águilas con un fútbol «mezcla del fútbol español con el fútbol serbio. Me gusta jugar, me gusta tener el balón, me gusta ganar, pero jugando bonito», insistiendo en que»el domingo estoy seguro que vamos a ganar y a partir del domingo las cosas van a ir mucho mejor».