Xemi saca del pozo al UCAM

El UCAM Murcia parece que comienza a despegar. Y es que, en este 2022, en los tres partidos que ha disputado el cuadro universitario, ha conseguido dos victorias y un empate. La última, de mucho mérito, ante una Real Balompédica Linense que vendió cara su piel. Un rival que antes de la disputa de la jornada se encontraba en posiciones de play off y que, sin duda alguna, iba a ser un escollo complicado para conseguir una nueva victoria.

Todo eso iba a ser posible gracias al de siempre este curso. Xemi Fernández apareció como casi siempre, donde nadie se espera, para dar un zarpazo que resultó ser letal. Noveno gol de la temporada para el catalán. Y eso, sin considerarse un nueve, ni jugar en muchos tramos de la temporada de nueve. Aunque es cierto que con Salva ocupa más esa posición que la de mediapunta.

El catalán ha demostrado que se mueve como nadie en arenas movedizas. Está demostrando, a base de goles y buenas actuaciones, que es capaz de echarse el equipo a las espaldas cuando le necesitan. Está encabezando un grupo que quiere a toda costa ocupar en la tabla el lugar que le corresponde. Y si siguen por el camino de la unión, casi seguro, terminarán consiguiendo.

Ayer el UCAM Murcia no tuvo un partido brillante. Pero con lo justo, ganó. No fue mejor que el Linense en el global del partido, pero como siempre recuerda Ballesta, en el fútbol lo que mandan son los resultados. Y ayer tenía que ganar, y ganó. Tiró de oficio un equipo que en todo lo que no está relacionado con el juego, ha mejorado. En la pillería y experiencia sobre el césped se ve otra cosa. Y eso también da puntos.

El UCAM Murcia supo aguantar. No empezó mal. De hecho, lo hizo mandando sobre la posesión del balón y aunque estaba llegando, lo hacía sin claridad. El premio del gol lo encontró, otra vez, después de una jugada ensayada a los quince minutos. Josema sacó en corto para Fullana, que la puso al segundo palo para que entrara completamente libre de marca Josete. El central remató de cabeza y Xemi se interpuso en la trayectoria para introducir el balón en la portería.

A partir del gol, el rumbo del partido cambió progresivamente. Se fue adueñando poco a poco la Balona, tanto del balón como de las ocasiones, aunque es cierto que ninguna fue de claro peligro hasta la recta final del encuentro. El punto de inflexión tuvo lugar en el descanso. El encuentro pasó de estar igualado, a ser de los visitantes por completo. Embotellaron a los universitarios en varios tramos de la segunda mitad. Pero el UCAM se mostró como en antaño. Rocoso atrás, no concedía apenas espacios a su rival. La peor noticia hasta ese momento fue la lesión de Tekio, que se tocó la parte posterior del muslo y se marchó con un pinchazo.

En el tramo final, debido a la evidente necesidad de la Balona de voltear el partido, volvió a pisar el acelerador. Y esta vez sí que llegó. Primero, un cabezazo de Delmonte tras un córner casi acaba dentro. Unos minutos más tarde, un disparo en posición clara de remate de Dorrio, lo salvó Charlie Dean cuando ya se mascaba la tragedia.

Finalmente, el UCAM Murcia aguantó e incluso pudo matar el partido en una contra que no materializó Alberto Fernández. Por fortuna para los universitarios, no les hizo falta para sumar un triunfo que los saca momentáneamente del descenso y que certifica una ‘mini’ racha, con siete de los últimos nueve puntos conseguidos. No ha podido comenzar el UCAM el año 2022 con mejor pie. Próxima parada: Castalia.

Ballesta: «Hemos ganado ante un gran equipo»

Salva Ballesta se ha mostrado contento después de la victoria cosechada ante la Balona. El zaragozano no ha visto el partido como lo ha hecho Romerito, entrenador del Linense, que decía que deberían haberse llevado los tres puntos. «Cada uno ve el fútbol a su manera. Respeto muchísimo las opiniones de mis compañeros de profesión. Los primeros quince minutos hemos sido una avalancha, solo nos ha faltado finalizar las jugadas», declaraba. Sobre la segunda mitad, el técnico universitario sí admitió un mayor dominio visitante, sabiendo que «era un rival muy complicado, de play off», finalizaba.