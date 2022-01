La historia de Datkovic, el croata que se enamoró del Cartagena en tan solo cinco meses -en los que no hubo público en las gradas-, es difícil de entender, pero se torna mucho más sencilla en palabras del protagonista. Datkovic, que llegó al Cartagonova en el invierno pasado, vivió la mejor etapa de su carrera deportiva y de su vida consiguiendo una permanencia que parecía imposible. Fue quizás eso, entre otras muchas cosas, lo que le produjo un sentimiento de pertenencia con el club y con la ciudad que no tuvo en ningún otro sitio. «Es un orgullo para mí estar aquí. Desde el primer día que estuve aquí, fue algo diferente. Ese amor de la gente, del club y de la directiva es una cosa que sentí por primera vez en mi vida. Cuando todos pensaban que no conseguiríamos el objetivo de la temporada pasada, tiramos de corazón y trabajo y para mí significó mucho», afirma emocionado Datkovic.

El futbolista explica sin tabús su marcha al Real Salt Lake de Estados Unidos en verano y cómo se sintió en el club de la Major League Soccer. «Llegó una oferta increíble de américa, Aris Salónica tenía un acuerdo con ellos y me fui, pero después de un par de meses no me sentía la misma persona. Ni yo ni mi familia estabamos contentos y mi hija hablaba mucho de Cartagena. Un día me desperté y le dije a mi agente que no quería estar más allí, que quería volver», expresa el jugador. La búsqueda de la felicidad es el motivo de su necesidad de regresar. «Yo soy de un pueblo de pescadores de 200 habitantes y cuando estoy aquí me siento como en casa. Estoy cerca del mar, aquí mi alma es diferente y el club es como una familia. Aquí soy un hombre feliz», asegura.

En su decisión de volver a formar parte del conjunto de Luis Carrión, el cariño de la gente fue determinante. «Recibí millones de mensajes de aficionados, no pasó ni un día sin un mensaje de alguien de Cartagena. Paco, Manolo y Sivori también me llamaron muchas veces y cuando volví sentí que nunca me había ido de Cartagena. En mi situación, eso terminó decidiendo lo que iba a hacer en mi futuro y ha sido parte importante para que yo esté aquí otra vez», confirma el futbolista.

El propio Datkovic ha sido el encargado de explicar en su presentación cómo se gestó su fichaje por el conjunto albinegro cuando, en un principio, tanto su salario como su traspaso eran inasumibles para el equipo. «Al principio el problema era que el Cartagena no podía pagar el dinero del traspaso. Al irme, mi precio subió y fue un problema. Después, cuando el Real Salt Lake vio que me quería ir, me dijeron que me liberarían. En ese momento Breis se sorprendió mucho porque en principio iba a ser una cesión pero nos confirmaron que era libre», apunta el defensor.

Una vez en el equipo, el único debate sobre el jugador croata se centra en su estado de forma tras haber finalizado la temporada con el Real Salt Lake en el pasado mes de noviembre y no haber sido convocado desde septiembre. «No estoy al 100% porque en América estabamos en una pausa de un mes y medio, pero la forma física nunca ha sido un problema en mi carrera, como en la temporada pasada cuando llegué sin jugar durante cuatro meses. Desde mañana lo puedo dar todo en el campo», asevera.

Toni se siente parte de la plantilla desde su primera etapa y, una vez de vuelta, nada ha cambiado para él. «Casi todos los jugadores son los mismos y me he sentido como si nunca me hubiera ido. A los demás también los conozco porque vi cada partido del Cartagena en estos seis meses», admite sonriente el zaguero. Ya con el escudo del Cartagena de nuevo en el pecho, Datkovic se moja en el debate del objetivo que persigue el equipo. «No debemos ponernos el objetivo de jugar el play off porque eso no significa nada. Para mí el objetivo es jugar en Primera, como para todos los jugadores de Segunda. Si miras la clasificación, nadie puede decir que eso no puede pasar. Lo más importante es que los jugadores y el club crean en ello. Pienso que no es un sueño, se puede conseguir. Solo depende del tiempo», concluye Toni Datkovic.

Promoción para los partidos ante Fuenla y Las Palmas

El FC Cartagena ha anunciado, a través de sus redes sociales, sobre una nueva promoción para animar a la afición de cara a los dos siguientes partidos en el Cartagonova. A todos los aficionados que adquieran la entrada para el primero de los encuentros, el del próximo domingo 30 a las 16.00 frente al Fuenlabrada, el club regalará la entrada para el partido contra Las Palmas, que se disputa en la semana siguiente, el domingo 6, también en el Cartagonova. El precio de las entradas oscila entre los 15 euros de ambos fondos y los 25 euros de tribuna.