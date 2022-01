El Movistar Team ha confirmado que Alejandro Valverde iniciará mañana miércoles la temporada en la Challenge de Mallorca. El equipo aún no ha desvelado qué días correrá el murciano, que iniciará así su último año como profesional. En la lista de inscritos no se encuentra el ciezano José Joaquín Rojas. Sí estarán Enric Mas, Matteo Jorgenson, Iván García Cortina, Lluís Mas, Will Barta, Gonzalo Serrano y Gregor Mühlberger, entre otros.