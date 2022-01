El culebrón sobre el fichaje del delantero del Atlético Pulpileño Cristo García con el Águilas FC llegó ayer a su fin. Ambas entidades alcanzaron un acuerdo para que el delantero firme por el equipo de El Rubial, reforzando así la parcela ofensiva de los costeros. Cristo García, de 27 años, es uno de los máximos realizadores del Grupo V de la Segunda RFEF. En la primera vuelta del campeonato ha logrado 8 goles.

«Nacido en Ocaña (Toledo) el 27 de agosto de 1994, el punta se encuentra a sus 27 años en el mejor momento de su carrera futbolística, tras haber pasado en las últimas temporadas por el Don Benito, el Extremadura, el Linares, la AD Ceuta, el Elche Ilicitano, el Ontinyent y el citado Atlético Pulpileño, donde ha permanecido un año y medio. Esa precisamente es la duración del contrato que ha firmado con el Águilas Fútbol Club, sellando su vinculación hasta el 30 de junio de 2023», indicaba la nota emitida por el club aguileño. Con la llegada de Cristo García, el Águilas cierra su segundo fichaje invernal.

El ya ex futbolista del Pulpileño se suma a la contratación de Víctor Fenoll, quien ya debutó este pasado domingo con los costeros. Seguro que no serán las únicas incorporaciones, tal y como ha asegurado el director deportivo y entrenador del Águilas FC, Gaspar Campillo. «Estamos trabajando y estamos intentado reforzar el equipo de la mejor forma posible, pero sin hacer locuras», indicaba, puntualizando que «queremos que sean jugadores que estén en España. No es un mercado muy fácil pero lo vamos a intentar».