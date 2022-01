El UCAM Murcia necesitaba como agua de mayo el parón de Navidad. Necesitaba cortar la sangría de mal juego y malos resultados que le habían llevado a hundirse en la clasificación. Después de casi rozar el cielo con un ascenso en el pasado mes de mayo, el 2021 se cerraba de la manera más decepcionante. Y es que nadie se esperaba estar metido en la quema del descenso a estas alturas. Ni el cambio de entrenador reactivó a un equipo que seguía desangrándose. Por eso, la llegada de 2022 se esperaba con mucho ahínco en la casa universitaria.

De por medio había vacaciones que, quizá, por resultados, no eran merecidas, pero sí tremendamente necesarias, tal y como se vio. Para resetear, limpiar la mente y terminar de asimilar conceptos que quiere imponer Salva Ballesta.

Ayer se vio una de las mejores versiones del UCAM Murcia desde que llegó el zaragozano al banquillo. Firmó una de las mejores primeras partes desde su llegada y se dedicó a no sufrir mucho en la segunda. Y todo llegó en el momento más clave de la temporada. En un duelo directo, en lo que él catalogó al final del partido como «una final». Y una final no, pero un partido decisivo sí, ya que una derrota dejaba al UCAM tocado y casi hundido, tanto en la tabla, como en lo anímico. Y una victoria les deja a tan solo un punto de volver a salir del pozo.

Pedro Reverte, sabiendo de la mala situación deportiva, adelantó su periodo de máximo trabajo y se anticipó al mercado. Tanto que el UCAM ya tenía casi todo hecho prácticamente antes de que se abriera el mercado invernal. Y esa rapidez ha permitido firmar jugadores como Rubén Mesa, que dio una exhibición en su primer partido oficial con la elástica universitaria; a traer de vuelta a un lateral expermientado y que conoce la casa como Tekio; y a cambiar de cromos con Rubén Palma por un Antonio Caballero que no funcionó en Murcia. Y entre ese cóctel de vacaciones, energías renovadas y caras nuevas en el vestuario, ha hecho qu el UCAM Murcia se reactive en el momento más oportuno de la temporada, firmando un partido sólido -de los de la temporada pasada- y efectivo.

Rubén Mesa cae con buen pie

No pudo empezar mejor Rubén Mesa su periplo universitario. El delantero dio un recital de principio a fin. Volvió loca a la zaga catalana y pudo meter más de un gol. Un tanto, que precisamente llegó en su primera acción de peligro. Aprovechó una internada de Josema por banda derecha, le llegó el balón y lo cruzó a la perfección. Cicnco minutos tardó para presentarse en sociedad ante el público de La Condomina. No desapareció en el resto del partido, pues pudo hacer algún gol más, pero no acertó por muy poco. Se asoció a la perfección con Xemi, un pelín más retrasado que él, con Josema, pero sobre todo encontró un socio perfecto en Liberto, que volvió loco a todo el que se puso en su camino. No encontró el extremo el premio del gol, pero cerca estuvo de conseguirlo en la primera mitad y en la segunda, solo el palo evitó su premio.

La actuación de Rubén Mesa no solo se ciñó a tentar la portería con goles, sino que también estuvo preciso en la elaboración del juego universitario. De hecho, fue el que produjo el segundo gol, con una vaselina que pretendía poner el segundo en su cuenta, pero que terminó siendo una asistencia para Armando Corbalán, que la empujó antes de que entrara a las redes. El centrocampista ya había estado a punto de encontrar su gol en la primera mitad, pero los árbitros no dieron por válido su ‘gol fantasma’.

Una segunda parte ‘dormida’

Le interesaba al UCAM Murcia una segunda parte en la que no sucedieran muchas cosas. Y en eso se centró el equipo universitario. Lo consiguió por momentos, porque el Cornellà, que quería dar un paso adelante, tan solo llegaba con tímidos remates lejanos y algún balón por banda que quedó en nada. Estaba muy bien posicionado el UCAM Murcia. La zaga apenas sufría, el centro del campo hacía su trabajo sin brillar, y los hombres de arriba imprimían velocidad cuando hacía falta. Destacaba el trabajo de la banda izquierda, con un buen Viti y un gran Liberto Beltrán.

El UCAM Murcia hizo lo que tenía que hacer. Se dedicó a no sufrir, e incluso se dio el lujo de disfrutar, haciendo debutar a dos jugadores más. Salió en la segunda mitad Raúl Palma, que debutaba, uniéndose a las otras dos incorporaciones invernales, Rubén Mesa y Tekio. El cuarto en debutar fue Ferran Giner, jugador del filial. Salió en la recta final del partido y mostró desparpajo en las acciones que pudo intervenir. Una alegría para la cantera del UCAM Murcia, que después de la salida de Johan al Coruxo, se había quedado huérfano de canteranos en la primera plantilla.

El Cornellà no tiró la toalla, pero el UCAM Murcia lo cierto es que estaba muy cómodo. Solamente un disparo al palo de Chiki inquietó a Biel Ribas. Finalmente el resultado no se movió y el equipo universitario consiguió imponerse en su partido más importante del curso hasta el momento. Tiene que seguir remando y mejorando para encauzar la temporada. Aún hay tiempo, y mimbres de sobra para lograr el objetivo.

Ballesta: "No es el mejor partido que hemos hecho"

Salva Ballesta se mostró muy contento con «la final» ganada ante el Cornerllà, pero a la vez comedido por los errores y la bajada de nivel de la segunda parte. A pesar de ser una victoria clara, el técnico zaragozano no quiso lanzar campanas al vuelo y afirmó que «no es el mejor partido que hemos hecho. A nivel de balón recuerdo la segunda parte de San Fernando o el inicio en Villarreal. Pero en el fútbol lo que valen son los resultados. Mañana se hablará de buen partido, pero sobre todo del resultado», explicaba.

Sobre el partido, Ballesta elogió el trabajo y la mentalidad de sus jugadores, aunque no quedó satisfecho del todo, sobre todo con la segunda mitad. «Era una final y había que tener personalidad para jugarla. En la primera parte hemos estado muy sólidos, con mucho criterio. Liberto ha hecho un gran trabajo, con posibilidad incluso de hacer gol. En la segunda parte, quizá hemos bajado un poco de nivel por la tensión, hemos cometido algún error y ser más protagonista con la pelota, pero era entendible por la situación», declaraba.

Una de las mejores noticias del partido la dejó el ariete Rubén Mesa, que deslumbró en su debut con un gol y una asistencia, además de cuajar un partido muy completo en lo asociativo y en intensidad. No dudó en alabar su llegada su nuevo técnico, con quien se abrazó efusivamente en la celebración del gol. «Los grandes jugadores hablan en el campo, y Rubén lo ha hecho durante toda su trayectoria. Rubén es nuestro delantero. Es el delantero del UCAM Murcia, al que le tenemos que dar los balones y al que tenemos que jugar en torno a él. Es importantísimo», exponía, dejando claro que Manu Garrido va a tener muy difícil estar en el once con la llegada de Mesa.

El partido ante el Cornellà era el duelo más directo que podía tener el equipo universitario. Y es que, era el rival que le precedía inmediatamente en la clasificación, por lo que una victoria les ponía en igualdad de condiciones y una derrota los dejaba muy tocados. Felizmente para los intereses del UCAM Murcia, volvió a ganar después de cuatro partidos. «No hay nada mejor que ganar. El estado anímico es bueno porque se ha vuelto a conseguir otra victoria. Todavía tenemos muchísimo que mejorar, ser mucho más protagonistas. También tenemos que dejar de cometer errores muy evitables, y lo vamos a conseguir. Hoy hemos dado una mejor imagen», mostró ambicioso.

También elogió al otro debutante, Raúl Palma, del que dijo que «es el jugador que más rodaje le falta por la categoría que viene, pero está muy cotizado», finalizaba el técnico.