El Deportivo de la Coruña llegará a la Región plagado de suplentes. Esa es la idea de Borja Jiménez, técnico blanquiazul y ex del FC Cartagena, con vistas al partido de Copa del Rey de mañana miércoles frente al UCAM Murcia. Así lo expresó este domingo, tras empatar contra el Athletic B en la liga del Grupo I de Primera RFEF. «Tenemos una plantilla muy amplia. Cada semana, cuando no ponemos a uno, me preguntáis por qué no juega; o la afición se pregunta por qué no juega. Es un momento idóneo para que demuestren todo el talento que tienen y que yo no tengo ninguna duda que poseen», dijo.

A la espera de que hoy se conozca la convocatoria, lo que parece seguro es que Rafa de Vicente volverá a pisar el césped del estadio murciano. El centrocampista malagueño, que en los últimos cuatro partidos solo ha disputado 17 minutos, liderará a los suyos en la Copa, en una oportunidad de volver a convencer a Borja Jiménez, que no acaba de darle continuidad en la liga. Si no ocurre nada extraño, De Vicente comandará al Depor ante su ex, y es que el malagueño dio la espantada el pasado verano. Aunque había aceptado la propuesta de renovación del UCAM, a la hora de firmar dio marcha atrás, comprometiéndose con los gallegos. El centrocampista no será la única cara conocida para los aficionados que acudan a La Condomina. Y es que el Deportivo está plagado de jugadores que han militado en equipos de la Región. Otro de los que podría aparecer en el once titular es el exalbinegro Menudo, futbolista que en varias ocasiones ha sido objeto de deseo de los universitarios. El sevillano, disputó su primer partido como titular este mismo domingo, por lo que podría mantenerse en el equipo que ponga en liza Borja Jiménez. Habrá que esperar a hoy para saber si viaja a Murcia Alberto Quiles, otro deportivista con pasado en el UCAM. Lo más normal, teniendo en cuenta las intenciones del técnico, es que el delantero se quede en casa descansando al ser una pieza importante para la liga, donde ya ha marcado cinco goles. En el ataque podría estar William Camargo, un viejo conocido de la Región tras su paso por el FC Cartagena, El que no estará en la portería es Ian Mackay, ex del Real Murcia y titular indiscutible en Primera RFEF. Borja Jiménez apostará por Pablo Brea, que no ha disputado ni un minuto en lo que va de temporada. Pese a apostar por los menos habituales, la intención del técnico es alargar al máximo la participación en el torneo copero. El objetivo «no solo pasar esta eliminatoria, sino la siguiente y aguantar lo máximo posible». «Cuando te pones el escudo del Dépor hay que salir a ganar siempre, sea un amistoso, Liga o Copa del Rey. Tenemos que ganar y a mí personalmente la Copa me gusta mucho por su formato», añadió Borja.