Mallorca y Getafe han empatado 0-0 este sábado en Son Moix en un partido equilibrado y con escasas ocasiones de gol entre dos equipos nulos en los metros finales y que siguen una jornada más en el alambre.

Las tablas no resuelven los problemas de ninguno de los dos conjuntos: Los bermellones siguen sin ganar más de dos meses después y los azulones (este sábado de blanco) no dan el paso que necesitan para alejarse de la zona de descenso.

El Mallorca, con cuatro cambios en sus filas, salió al campo dispuesto a borrar las malas sensaciones que dejaron la pésima imagen de la derrota en Vallecas y los seis partidos sin sumar los tres puntos en juego. Costa, Babá, Mboula y Ángel fueron la novedades en le once balear, y aunque tuvo la iniciativa desde el principio se topó con un rival muy bien armado atrás y vertical en ataque, virtudes que desmentían su precaria posición en la tabla.

Fue un choque de estados de ánimo: El Mallorca bajo el peso de la sonrojante derrota en Vallecas (3-1) y un Getafe saboreando todavía la goleada (4-0) al Cádiz.

No lo tuvo fácil el equipo balear para imponer su juego, como no lo ha tenido desde el arranque del campeonato como lo demuestran sus números en Son Moix: 10 puntos de 21 en juego sumados tras dos victorias, cuatro empates y una derrota. Es cierto que los mallorquinistas se enfrentaban al peor visitante de LaLiga (2 puntos de 21), pero esa circunstancia no se notó en muchas fases de la primera parte.

Pudo más al principio la urgente necesidad de ganar que tenía el grupo de García Plaza, aunque fue incapaz de crear una ocasión clara de gol. El surcoreano Kang-in Lee, Dani Rodríguez y a ratos Jordi Mboula, fueron los más entonados en los metros finales. Tampoco estuvo fino el conjunto madrileño en ataque, ya que el único chut con peligro fue obra de Olivera (min. 44), aunque la jugada fue anulada por fuera de juego. Lo intentaron los ex azulgranas Sandro y Aleñá, pero con escaso acierto.

En el minuto 54 empezó a calentar Take Kubo. El Mallorca no encontraba espacios y García Plaza decidió dar otro aire a su equipo con el japonés dos meses después de su lesión.

El público, que aguantó la borrasca estoicamente, ovacionó al nipón mientras correteaba en la banda. Mientras, el Getafe seguía a lo suyo: defendiéndose muy bien, riesgo mínimo en los pases y atento a los contragolpes. El equipo balear, con Take en el terreno de juego desde el minuto 67, incrementó su dominio posicional en los instantes en que los azulones hicieron sus dos primeros cambios: Jaime Mata sustituyó a Sandro y Florentino Luis a Arambarri, lesionado.

Todo se iba a definir en el tramo final. Presionó más el Mallorca pero no logró desarmar la férrea defensa visitante. Abdón Prats, que sustituyó a Ángel, tuvo la ocasión más clara con un cabezazo que se fue desviado por muy poco. Y no hubo más. El punto puede que satisfaga más al Getafe, al alza en las últimas jornadas, que a un Mallorca atascado en Son Moix.

Ficha técnica

0- Mallorca: Reina; Maffeo, Valjent, Russo, Costa; Mboula (Take Kubo, min. 67), Babá, Ruiz de Galarreta, Dani Rodríguez; Kang-in Lee, Ángel (Abdón Prats, min. 74).

0- Getafe: David Soria; Damián, Djené, Jorge Cuenca, Mitrovic, Olivera; Aleñá (Póveda, min. 88), Arambarri (Florentino Luis, min. 70), Maksimovic; Sandro (Jaime Mata, min. 67) y Enes Ünal.

Árbitro: Jaime Latre (Colegio aragonés). Amonestó a Mboula (min. 59), Russo (min. 66), Abdón Prats (min. 93).

Incidencias: Partido correspondiente a la décimo quinta jornada de la Liga Santander disputado en el Visit Mallorca Estadi ante 8.635 espectadores.