El FC Cartagena se enfrenta al poderoso Valladolid (20.30 horas, Movistar LaLiga) en el José Zorrilla en la búsqueda de demostrar la solidez que aún no ha mostrado fuera de casa. Tras superar con mucha solvencia al Burgos en el Cartagonova, es el turno de los de Luis Carrión de realizar un gran partido lejos de Cartagena para dar un paso adelante en cuanto a la consecución del objetivo de la salvación.

En el último partido, los albinegros vencieron al Burgos con un auténtico partidazo en el que no dieron opción a los de Julián Calero. Desde el primer minuto hasta el último, el equipo de la ciudad portuaria controló el juego, la posesión y las ocasiones y olvidó el mal sabor de boca que les dejó la derrota en Girona. El 1 a 0 ante el equipo de Castilla y León fue un resultado engañoso para lo que se vio en el terreno de juego, ya que los de blanco y negro pudieron finiquitar el partido mucho antes y por una renta más amplia.

Por su parte, el Valladolid de José Rojo Martín ‘Pacheta’ llega al compromiso después de caer estrepitosamente contra el Almería, líder destacado de la categoría, por 3 a 1 en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. Pese a que los vallisoletanos han mostrado un rendimiento regular durante todo el campeonato con 8 victorias y 4 empates, una serie de tres derrotas seguidas en el tramo inicial de la temporada y dos más -contando la de Almería- han lastrado la posición clasificatoria de los blanquivioletas.

Entre las 5 derrotas de los pucelanos hay algunas con las que no contaba un equipo que busca el ascenso a Primera División, como la sufrida frente a los recién ascendidos Burgos y Amorebieta. Con ese bagaje, el Valladolid se mantiene dentro de la zona de play off en quinta posición con 28 puntos, a 4 del Eibar, segundo clasificado, pero a 12 del Almería.

Para el duelo en el José Zorrilla, Luis Carrión recupera a Nacho Gil, que ya se sentó en el banquillo en el último partido aunque no disputó ningún minuto, a Gastón Silva, aunque no está previsto que dispute muchos minutos y a Pablo Claveria tras cumplir ciclo de sanción. Andy Kawaya, Antonio Luna y Gastón Silva siguen recuperándose de sus lesiones y no viajarán con el equipo. Pacheta tiene más complicaciones con su once, con las bajas confirmadas de Jawad El Yamiq, Pablo Hervías, Moctar Sidi El Hacen y Hugo Vallejo.

El equipo aprovechará su viaje a Valladolid para hacer estancia y jugar, tres días después, en su compromiso copero frente al Racing Rioja en la primera ronda de la Copa del Rey. Para los dos partidos, Luis Carrión se lleva a 26 jugadores. Toda la plantilla viaja a Valladolid, a excepción de Andy Kawaya y Antonio Luna y se suman los canteranos Farru, Sergio Díaz y Xavi Pons.

Una iluminación de un millón de euros para el Cartagonova

El FC Cartagena presentó el proyecto de la nueva iluminación del Estadio Municipal Cartagonova junto con el Ayuntamiento de Cartagena. El presidente de la entidad, Paco Belmonte, y la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, comparecieron ante los medios para explicar en qué consistirá la reforma en la luz del estadio albinegro. La próxima semana darán inicio las obras pero estarán condicionadas por el calendario de partidos que debe jugar el equipo en su campo.

La alcaldesa cartagenera fue la encargada de comentar el coste del proyecto y los plazos a cumplir. «Tendrá un coste total de 1.150.000 euros y comenzará la instalación la próxima semana y pretendemos que esté todo operativo para el próximo mes de enero. Es una inversión necesaria y queríamos abordar lo antes posible», anunciaba.

Paco Belmonte expresó su gratitud al Ayuntamiento por la predisposición para realizar la renovación de la iluminación. «Hoy es un día especial e histórico porque todos hemos sufrido la iluminación del Cartagonova los últimos 25 años. Sin al compromiso del Ayuntamiento, la velocidad en los trámites y el gran trabajo de Rebeca García y del equipo de trabajo de la Alcaldesa, hoy no sería posible estar aquí presentando la nueva iluminación», finalizaba ayer el presidente.