Este titular no es mío, sino del entrevistado, pero lo dijo con tanta ilusión en los ojos después de año y medio de covid y una semana de sufrimiento por la amenaza de lluvia, que no he tenido más remedio que robárselo. Joaquín Medina, director de Golf Altorreal, es optimista y ve un gran futuro al golf regional a corto plazo. «Los meses de septiembre, octubre y noviembre nos traen cifras cercanas a las del 2019 a todos los campos de la Región de Murcia, que están volviendo a disfrutar del turismo residencial, sobre todo en aquellos con urbanizaciones y resorts», dice. Los extranjeros que tienen vivienda en Murcia y vienen a pasar los meses de frío al calor de la Región, hacía dos años que no acudían y ahora lo están haciendo con más ganas que nunca, produciendo unos ingresos muy importantes en los campos en los que juegan, si bien el turismo vacacional tardó algo más en arrancar, ya que en su mayoría son viajeros de Reino Unido, donde las medidas de movilidad anticovid fueron más exigentes. «Las expectativas son muy buenas, hay que apoyar sobre todo ahora a todos los campos de golf para salir de esta crisis», comenta Medina. La vuelta de los residentes está moviendo también el mercado de las viviendas, que allá por 2008 quedaron estancadas en manos de las entidades financieras. Son los nuevos establecimientos hoteleros los que necesitan algo más de estabilidad por la fuerte inversión que requieren, pero Medina ve también con esperanza esta parte del sector.

Respecto al Torneo La Opinión-BBVA, reconoce, entre risas, que lo ha pasado francamente mal. Dos circunstancias han tenido la culpa de ello. En primer lugar, la previsión de lluvia, que se materializó con una fuerte tromba de agua caída a las 6 de la mañana. Los drenajes del campo y la confianza de Medina, literalmente, en la «Virgen de la Fuensanta, que ha abierto una ventanita en el cielo sobre el campo de Golf Altorrreal», ayudaron a que la jornada de golf fuera impecable y por supuesto la buena predisposición de los jugadores. La otra circunstancia que llevó de cabeza al director de Golf Altorreal fue la gran cantidad de personas que quedaron en lista de espera y a los que pide disculpas encarecidamente. «A las tres horas de abrir la inscripción teníamos todo completo, se apuntaron 180 jugadores, pero con un solo tiro es imposible incluir a todos. El próximo torneo de La Opinión será con el horario de verano, donde los días son más largos y se puede dar cabida a todos», añadió. Prueba de que los golfistas tienen muchas ganas de volver a la normalidad es precisamente la buena respuesta ante los clásicos del calendario, como es el ejemplo del Torneo La Opinión-BBVA. Los campeonatos y circuitos históricos de Golf Altorreal seguirán en 2022, siempre sujetos a la situación sanitaria. «Los últimos meses tuvimos mucho cuidado con las fechas elegidas para no perjudicar a los patrocinadores. Toda precaución es poca y hemos ido improvisando al son que marca la covid, esperando la situación ideal, como el de La Opinión, que normalmente se celebra en octubre y tuvimos que aplazarlo a noviembre para estar seguros de hacerlo correctamente», apuntó Medina, quien ve con ilusión el torneo social de Navidad que tendrá lugar a finales de año. Golf Altorreal organiza una media de 12 torneos anuales. De este modo, los socios que no suelen participar en campeonatos, pueden disfrutar del campo los fines de semana, unas instalaciones que el pasado 4 de septiembre abrieron los últimos hoyos totalmente reformados. «La mayoría de golfistas ya conocen que hemos renovado 10 greenes con antigreenes y tees. Queremos hacer del quince un par 5 y terminar este año el resto del campo. Estoy deseando que llegue el 1 de junio para terminar los greenes y otras mejoras que tenemos previstas». Medina confía en que el próximo sea próspero, y los campos alcancen en primavera el lugar que les corresponde: «Hemos aprendido con la covid a reflexionar e intentar disfrutar hoy más que ayer pero menos que mañana, y Golf Altorreal pueda ayudarles en eso», sentenció Medina.