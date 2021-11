El FC Cartagena se ve las caras por primera vez en su historia ante el Burgos CF (14.00 horas, Movistar LaLiga) en el Cartagonova. Los burgaleses, al igual que los albinegros, viven su segunda etapa en la categoría de plata del fútbol español tras su paso por la categoría en la temporada 2001-02 y su regreso el pasado año. El recién ascendido se encuentra en decimosexta posición, pero a tan solo tres puntos del Cartagena, que mantiene la undécima plaza. Los cartageneros llegan con la intención de olvidar con una victoria el último encuentro ante el Girona que terminó en derrota por 2-0 en Montilivi y dejó muy malas sensaciones a los de Luis Carrión.

Tras haber conocido todos los escenarios posibles en los últimos tres encuentros con un empate en Leganés, una victoria ante el Málaga y la dura derrota frente al equipo gerundense, los albinegros vuelven al Cartagonova para sumar de tres nuevamente ante su afición. Como local, el equipo de Carrión ha mostrado su mejor cara, ganando 5 de los 7 partidos que ha disputado.

Delante tendrá a un Burgos que compite previsiblemente por los últimos puestos de la clasificación, pero que ha conseguido grandes hazañas esta temporada como las victorias frente a Valladolid -por 3 a 0-, Oviedo, y Huesca o el empate sin goles ante Las Palmas. En la última jornada, el equipo burgalés se hizo con la victoria frente a la Ponferradina por la mínima, un importante triunfo que cortó una nefasta racha de tres derrotas consecutivas. Jugando como visitante, el Burgos se coloca como uno de los equipos con peor rendimiento, incluso por debajo del Cartagena. Los de Castilla y León solo han conseguido una victoria fuera de casa, dos empates y cinco derrotas, encajando 13 goles y realizando solamente 5.

Para el partido, el técnico catalán del Cartagena no tendrá disponibles a los lesionados Antonio Luna, Gastón Silva y Andy Kawaya. Tampoco podrá disputar el partido Pablo Clavería, que cumple ciclo de sanción después de haber visto la quinta tarjeta amarilla en el último choque. Por otro lado, el entrenador de los cartageneristas recupera a Richard Boateng tras no poder disputar el partido de Girona. Por su parte, el entrenador del Burgos Julián Calero no tiene ninguna baja y podrá contar con su plantilla al completo.

El FC Cartagena tiene ante sí la oportunidad de volver a sumar tres puntos importantes para la consecución del objetivo de la permanencia y que le alejarían de un rival directo. Si consiguen ganar, los albinegros podrían colocarse cerca de los puestos de play off, mientras que, si no suman en esta jornada, los burgaleses adelantarían al cuadro cartagenero en la tabla clasificatoria, poniendo de manifiesto la gran igualdad de la categoría.