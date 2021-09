El UCAM Murcia CB inicia este domingo en la pista del FC Barcelona la temporada 2021-2022, pero cinco días después, el viernes 24 de septiembre, se estrenará en casa frente al Coosur Real Betis. Será a las siete de la tarde en el Palacio de los Deportes. El público, como ya ocurrió en el último partido de la campaña pasada, volverá a las gradas, pero con limitaciones. El Consejo Superior de Deportes establece que solo se pueda cubrir en estos momentos un 40% del aforo en el caso de competiciones deportivas en pabellones cerrados, por lo que en la segunda jornada solo podrán acudir 2.900 espectadores de los 7.400 del aforo total del recinto.

El club, que decidió que los abonados del curso pasado no tuvieran que pagar en el actual, hará público el lunes el procedimiento que deberán realizar para poder reservar sus asientos. En muchos casos se respetarán los asientos asignados, pero no podrán ser todos, ya que entre un espectador y otro se tendrá que dejar una butaca de separación. Desde la entidad se duda en estos momentos que se puedan poner entradas a la venta y que solo saldrían en caso de que haya abonados que decidan no acudir al encuentro.

El siguiente partido en casa será ya en el mes de octubre, el sábado 2 frente al Unicaja Málaga. Para esa fecha, debido a que la incidencia del coronavirus está bajando en las últimas semanas, está previsto que el CSD amplíe el porcentaje de aforo, que podría subir al 60% en los pabellones. En ese supuesto, se ampliaría el aforo a unos 4.400 espectadores. También en el próximo mes el UCAM jugará en el Palacio ante el Bilbao Basket (día 10) y Baskonia (día 24).