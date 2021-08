El italiano Romano Fenati (Husqvarna) se erigió en dominador absoluto, de ordeno y mando, en la primera jornada de entrenamientos libres para el Gran Premio de Gran Bretaña de Moto3, en el circuito de Silverstone, al establecer un nuevo récord absoluto para la categoría, y el líder del mundial, el mazarronero Pedro Acosta (KTM), fue noveno.

Fenati controló toda la jornada con suficiencia y al final de la misma firmó un registro de 2:11.334 con el que rebajó el anterior récord de vuelta rápida al trazado que tenía desde 2019 su compatriota Tony Arbolino (Honda), con 2:11.631.

El Gran Premio de Gran Bretaña también tendrá representación murciana en Moto2, donde competirá Fermín Aldeguer solo unos días después de proclamarse campeón de Europa. En los entrenamientos libres, Raúl Fernández (Kalex) doblegó a su compatriota Jorge Navarro (Boscoscuro) por apenas 17 milésimas de segundo, mientras que Aldeguer fue deciomosexto.

En MotoGP, el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) dominó con autoridad la primera jornada de entrenamientos. Marc Márquez sufrió una caída que tras la sesión le llevó a la clínica del circuito para confirmar que no tenía ningún problema físico, salvo el fuerte golpe que se propinó. «En teoría no tiene que ser nada grave, me han dicho que mañana estará bien, pero necesito descanso, estar con el ojo cerrado», señaló el piloto español.