Este domingo arranca la aventura del UCAM Murcia en la Primera RFEF y Jose María Salmerón sabe hacia donde se dirige su equipo. Alejado de las críticas por el juego y centrado en tratar de formar un bloque capaz de todo, el entrenador universitario resta importancia a los buenos resultados de pretemporada recalcando que ahora es cuando empieza lo serio de verdad. Motivado y contento con la plantilla que tiene, garantiza la llegada de un 9 y abre la puerta a alguna incorporación sub-23 de última hora. Cercano, ambicioso y capacitado para darle a la entidad un nuevo ascenso.

¿Qué te ha parecido la pretemporada? ¿Qué balance haces de ella?

Yo creo que ha ido muy bien, ha sido mucho más fácil que la del año anterior porque el 80% de jugadores continuaban del año pasado. La cuestión estaba en introducir los fichajes y adaptarlos a los mecanismos que tenemos, la funcionalidad del club, tanto en el vestuario como en el campo y ha sido mucho más sencillo. Hemos reforzado los puestos que creíamos convenientes y ha sido más normal y sencilla.

La pretemporada mejora con creces la anterior, al menos a nivel de resultados, es motivo para estar contentos de momento…

El año pasado dijimos lo mismo, los resultados en pretemporada son lo de menos. Buscamos que el equipo sea compacto, que juegue bien, que esté equilibrado... El año pasado vinieron 16 o 17 jugadores nuevos y este año 5 o 6. El vestuario se conocía más, el bloque estaba hecho y los jugadores que han llegado se han adaptado rápidamente tanto en lo personal como en lo profesional y han sido muy bien acogidos. Son gente con mucha humildad que viene a trabajar y a dar lo máximo y eso ha facilitado mucho las cosas.

¿Qué cree que le falta al equipo antes del comienzo de Liga?

El club está buscando un 9. De momento tenemos a Nuha y aunque hay otros jugadores como Xemi que pueden jugar en esta posición como se ha hecho esta pretemporada, la dirección deportiva esta buscando ese jugador que esté en el mercado que pueda potenciar ese puesto. Aunque al principio teníamos la idea de que podría ser sub-23, ahora, ya que nos hemos puesto a buscar, queremos la mejor opción posible pensando en lo deportivo y en lo económico.

Nuha ataca bien el espacio, Xemi es más móvil… ¿le gustaría algún prototipo de 9 en concreto?

Nosotros podemos pretender unas cualidades de velocidad sobre todo, pero en este caso se va a escoger al mejor jugador posible. Si pudiéramos elegir escogeríamos un delantero con mucha movilidad, que dé continuidad al juego, que sea rápido y sobre todo, como todo el mundo quiere, que meta muchos goles. Vamos a ver de aquí al final del mercado qué pasa, pero se escogerá al jugador que pueda venir y que mejor perfil consideremos que tiene.

¿Está complicando el final de mercado con casi todas las plantillas cerradas la operación?

Todos los equipos buscan ese delantero. Al principio de mercado salieron 3 o 4 delanteros que apretaban arriba y tenían gol, pero se los llevaron equipos que pagaron mucho dinero. Ahora con los que salgan va a pasar algo igual. Estamos hablando de un puesto muy complicado, que todo el mundo busca, y nosotros tenemos un equilibrio económico. Esperamos que pueda solucionarse pronto.

La pasada temporada el objetivo del club era claro, el ascenso, ¿este año, en Primera RFEF, vuelve a ser el mismo?

Realmente el año pasado era muy distinto porque teníamos un objetivo muy claro, que era estar en esta categoría. Este año nuestro objetivo es como siempre, tanto a nivel de cuerpo técnico, vestuario y club siempre somos lo más ambiciosos posible. Tenemos que ser realistas, ir día a día y mejorar cada semana. Ya sé que este es un objetivo que no le va a gustar a la mayoría de gente, pero al final es lo más real. Debemos pensar en ir de 3 en 3.

Digamos que algo así como el discurso que ha mediatizado el Cholo Simeone...

Va mucho más allá del Cholo. Esto existe hace 50 años porque al final es lo más real, así no pierdes el tiempo. Ya cuando llegues a los dos últimos meses de competición, se verá en qué situación estás para pelar por una cosa u otra. Nosotros somos muy ambiciosos, pero teniendo los pies en el suelo y creciendo desde la humildad de pelear cada domingo.

¿Le parece un paso adelante la reestructuración de las categorías?

Claramente es un paso adelante, lo que pasa es que hay cosas que se han podido hacer mejor y que seguro se harán mejor con el tiempo. Ahora cada domingo juegas como si fuese un play off. Hay 10 u 11 equipos con mayor presupuesto que nosotros. Nuestra plantilla se conoce en la Región, pero los demás del grupo son auténticos equipazos. Tienes los tres descendidos, los 5 mejores filiales de España, Baleares, Nástic... Todo equipos de play off que se han fortalecido mucho. Van a ser partidos muy equilibrados.

Cinco filiales en el grupo, ¿necesita el fútbol español una liga de filiales?

Son chicos que están en los mejores equipos con un potencial económico muy grande para hacerse con todo el talento joven a nivel internacional, es pelear con transatlánticos pero cada uno juega sus armas, ellos tienen el objetivo de formarse, el 80% de jugadores de estos equipos llegará a primera división puesto que tienen un nivel técnico muy grande y pasar por estas competiciones les hace crecer, ganar experiencia, es muy importante el proceso. Algunos piensan que esto desestabiliza la competición, cada uno tiene sus motivos.

En lo que respecta a la plantilla, se ha mantenido casi todo el bloque, ¿el juego del equipo cree que debe cambiar con el cambio de categoría?

Vamos a seguir siendo un equipo equilibrado, que domine las fases del juego, tanto en ataque como en defensa, de una manera o de otra. Entrenamos para eso, para ser fuertes defensivamente y transitar bien. Trabajaremos para competir bien que es nuestro gran objetivo.

Se te achaca a veces un juego aburrido, control excesivo…

Eso al final son etiquetas que te van poniendo. El año del ascenso solo encajamos 17 goles y eso hizo que se nos considerase un equipo defensivo, pero hicimos muchas otras cosas bien y no se recuerdan. Solo se recuerda ese dato. Cuando al equipo o al entrenador se le pone una etiqueta, hay gente a la que interesa que siga teniéndola, sin embargo, no han visto los partidos de pretemporada y los del año pasado. Hay partidos buenos y malos, como en todas las categorías, y yo me centro en cumplir mi objetivo, que es que el equipo juegue cada vez mejor. Las etiquetas me dan igual.

¿Se considera un entrenador con una idea fija o que se adapta a la plantilla?

Depende de muchas circunstancias. Si tú tienes una idea y ese equipo no tiene esas cualidades, no la vas a poder ejecutar. Las cualidades de la plantilla son lo más importante. Con el paso del tiempo de la competición del año pasado, fuimos formando un bloque, instaurando las ideas y conseguimos un equipo que defiende bien, que corre bien, que puede tener el control del partido cuando le interesa. Cuando queremos defender es para hacer daño después, cuando tenemos balón es para marcar goles... Lo que es cierto que tenemos un equipo al que le vamos adaptando las cualidades que queremos.

El grupo está muy igualado, hay muchos equipos punteros, difícil pronosticar campeón, ascensos…

Al final ponerte objetivos que no vas a cumplir no es realista y traería problemas. El año pasado vimos muchos equipos que tenían metas muy optimistas sin tener en cuenta realmente el nivel de la competición y han fracasado, cuando en realidad lo mismo no es un fracaso en comparación con el nivel medio de la competición. Otros equipos como el Córdoba, cuyo objetivo era ascender, están en Segunda RFEF. Y algo parecido le ocurrió al Numancia o al Deportivo. Si ya de por sí era una competición muy igualada, este año va a ser mucho más. Para estar tranquilos tenemos que mejorar cada semana y ser ambiciosos. Vamos a ser un equipo fuerte que va a competir con equipos aún más fuertes.

Volviendo a la plantilla, esta pretemporada está destacando mucho Moyita, ¿le ve como el líder?

Cada uno tiene unas cualidades y lo que buscamos es conjuntarlas dentro de un equipo. Moyita es un jugador muy creativo, que nos va a dar mucho en ese ámbito, y que además trabaja muy bien el aspecto defensivo y a la hora del último pase y la llegada es uno de los jugadores más importantes de esta categoría. Esperamos mucho de él y estamos contentos con que esté con nosotros, pero no es el único. Hemos firmado a Caballero y a Mario Abenza, que son jugadores que están haciendo un gran trabajo. También a Nuha y a Josema... Ojalá todos estén al máximo de forma individual y colectiva. En estos partidos tenemos que demostrar que la valía del equipo, porque vamos a jugar contra rivales que tienen un delantero espectacular, un mediapunta espectacular, buenos mediocentros...

¿Alguna novedad del tema Tropi? ¿Va a tener ficha en el inicio del curso?

Dependerá de cómo avance su lesión. Va avanzando bien, pero hay que valorar las circunstancias. El objetivo era firmar un sub-23 para no modificar nada y la dirección deportiva está trabajando en ello. Aún así, nos ceñimos a lo que tenemos para esta semana e ir a pelear con lo que tenemos.

¿La plantilla entonces se cerrará con un 9 y con un sub-23?

Seguramente sí, aunque de aquí al final pueden pasar cosas. Hay puestos que están doblados y otros que no, pero también tenemos jugadores como Farrando, que puede jugar de central o de lateral. Hemos hecho una plantilla compensada por eso. Xemi puede jugar en varias posiciones, Moyita igual, y gracias a esto podemos permitirnos tener algún jugador menos gracias a esto. Tenemos jugadores sub-23 y podría venir alguno más, pero los esfuerzos se centran en reforzar el ataque con un delantero deaquí al cierre del mercado el 31 de agosto.