Desde que salió al luz el calendario de la Segunda División el FC Cartagena sabía que tenía que prepararse para lo peor. El conjunto albinegro afrontaba un inicio de liga duro, ante rivales de envergadura y de relevancia en la categoría, por lo que todo podía pasar. De momento, los de Luis Carrión se encuentran en el peor escenario posible después de que no pudiera obtener ningún punto en los dos primeros encuentros del curso (Almería y Huesca). Pero tienen ganas de revertir la dinámica cuanto antes y encadenar buenos resultados con mayor regularidad. «Las dos primeras semanas han sido un poco complicadas en cuanto a resultados, pero estamos en el buen camino y tenemos ganas de cambiar la dinámica», aseguraba ayer Antonio Luna.

El lateral es una de las piezas llamadas a ser importante en este equipo, y así lo demostró en la primera jornada frente al Almería con el único tanto que hasta ahora ha conseguido el FC Cartagena esta temporada. «No entraba en mis pronósticos ni en mi normalidad, pero es una lástima que tampoco sirviera de mucho. Enfrente había un rival que fue mejor que nosotros. En la primera mitad metió más intensidad, pero en la segunda mejoramos. Aunque nos mataron con el 1-3 cuando mejor nos encontrábamos», explicaba ayer el defensa ante los medios de comunicación.

«Hasta ahora nos hemos enfrentado a dos de los que considero que están entre los tres o cuatro mejore equipos de la categoría, nos han apretado mucho y nos han hecho sufrir. Evidentemente hemos cometido fallos individuales y grupales, pero estamos en el buen camino del trabajo y el próximo partido va a ir a mejor porque el equipo se esfuerza cada día», aseguraba el jugador albinegro.

Lo cierto es que el calendario no da tregua a los de Carrión, ya que el lunes (22.00 horas, Movistar +) tocará visitar un estadio emblemático para medirse al Zaragoza, otro rival duro de roer en la categoría de plata. «Creo que será un partido muy intenso, habrá que estar muy atentos a los balones muertos y las segundas jugadas. También al balón parado, que es muy importante en esta categoría. Si estamos afortunados en ataque, lógicamente tendremos muchas más opciones de ganar. El Zaragoza es un buen equipo, pero podemos sacar los tres puntos allí perfectamente», explicaba Antonio Luna y añadía que «equipos como el Eibar, con presupuestos más altos, han tenido ya derrotas. La Segunda es muy larga y cualquier equipo te puede ganar, iremos a buscar los tres puntos y vamos a intentarlo todo».

El FC Cartagena intentará buscar la primera victoria de la temporada en el tercer asalto, aunque cuenta con el hándicap de las lesiones. El conjunto albinegro no podrá contar con Nacho Gil ni con Pablo De Blasis, aunque sí que podría haber alguna novedad en el once respecto a los dos primeros choques. Y es que la llegada del central Gastón Silva, reciente fichaje, podría ser una alternativa para Luis Carrión en el once y reforzar desde ya mismo el centro de la zaga con la experiencia del futbolista uruguayo.