No está siendo un principio de temporada fácil para el FC Cartagena. El conjunto albinegro comenzó la campaña con mucha ilusión, sin embargo, los dos primeros partidos se han saldado con sendas derrotas. Eso sí, frente a rivales de mucha entidad en la categoría como son el Almería y el Huesca. No obstante, los de Luis Carrión, técnico albinegro, deberán dar esta semana un golpe de efecto en Zaragoza, otro rival de envergadura, si quieren salir de la espiral de malos resultados en los que andan sumidos.

Aunque la situación para el técnico catalán no está siendo fácil, puesto que, a falta de terminar de completar la plantilla, un jugador de la talla de Pablo De Blasis, que dio tanto en el tramo final de la temporada pasada, aún no se ha podido calzar las botas esta temporada debido a problemas en el sóleo. Y para más inri, Nacho Gil se lesionó en el último partido del equipo en Huesca, lo que hará que no esté disponible esta semana para el duelo en La Romareda. Si a esto le sumamos que Álex Gallar se encuentra sin ritmo de competición debido a que no pudo hacer la pretemporada por una lesión que le mantuvo fuera durante toda la preparación de la liga, todo esto termina sumando una situación complicada debido al peso de los jugadores en los esquemas de Carrión.

Por eso, se espera mucho de los fichajes realizados en los últimos días y de los que quedan por hacer, puesto que en palabras del presidente Paco Belmonte «se está trabajando en un jugador de banda y vamos a valorar la opción del pivote defensivo». Lo que hace que se perfile una plantilla bastante competitiva para la categoría, pues suena el nombre de Álvaro Vadillo como el posible candidato a ocupar el extremo que tanto busca el Cartagena. El último en llegar a la ciudad portuaria ha sido Gastón Silva, central uruguayo que proviene de la SD Huesca y, por tanto, de Primera División, lo que da un salto de calidad a una defensa que está teniendo problemas en estos primeros partidos de liga.

El uruguayo ha sido internacional en más de una decena de ocasiones y tiene experiencia, por lo que oposita a ser uno de los referentes en la zaga albinegra. Por su parte, el guardameta francés Jérome Prior tiene como responsabilidad, de momento, darle la mayor competitividad posible a Marc Martínez en los entrenamientos y estar preparado por si en cualquier momento llega su oportunidad.

Estos dos jugadores han sido los últimos en llegar a la plantilla y son los únicos que no han podido debutar aún con el equipo, incorporaciones como Sergio Tejera, Richard Boateng, Alfredo Ortuño o Pedro Alcalá ya han sido utilizados por Luis Carrión y se espera de ellos que den un salto de calidad en el conjunto albinegro respecto a la temporada pasada.

Tras el ya nombrado mal inicio de liga del equipo, con dos derrotas en dos partidos, y que le ha dejado como colista de la categoría por el momento, hace que se empiece a necesitar una victoria para calmar los ánimos de la afición puesto que, pese a ser una salida difícil como es La Romareda, una tercera derrota consecutiva haría sonar las alarmas albinegras, pese a enfrentarse a tres rivales potentes de la Segunda División, recordaría al mal inicio del año pasado. El conjunto maño, por su parte, se encuentra en una situación similar al FC Cartagena, sumando sólo un punto en dos jornadas, lo que hace que los de Juan Ignacio Martínez, exentrenador albinegro, tengan también cierta urgencia en el choque que se disputará el lunes 30 de agosto (22.00 horas, Movistar +), queriendo sumar ya su primera victoria. Los de Luis Carrión irán a asaltar La Romareda pues, en palabras suyas, está convencido de que su plantilla es «capaz de ganarle a cualquiera» de sus rivales.

Gastón Silva: "Hay plantilla para cumplir los objetivos"

El nuevo central uruguayo del FC Cartagena, que aterrizó en la ciudad portuaria procedente de la SD Huesca, equipo con el cual disputó 14 partidos la pasada campaña en Primera, se mostró seguro y confiado en sus compañeros y los objetivos del club en su presentación ayer. «Vengo a aportar mi experiencia. Tenemos plantilla para cumplir los objetivos», aseguró. Silva viene a cubrir una posición demanda por parte del club, que luchará por la titularidad con el recién llegado Pedro Alcalá o el experimentado Andújar, entre otros. «Quiero ayudar al equipo y sentirme importante», dijo.