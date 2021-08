El Real Murcia por fin consiguió romper la mala racha goleadora que acumulaba en la pretemporada y limpió la imagen mostrada en los últimos partidos de pretemporada. Venció el conjunto grana cómodamente por 0-2 al Bullense con dos goles de Guille Lozano, en la primera parte, y Fran García, en la segunda.

Jugaba el Murcia su penúltimo amistoso de la temporada ante el Bullense y tenía la obligación de mostrar una mejor cara y despejar las dudas de cara al inicio de la temporada, previsto para el cinco de septiembre. Tan solo un gol en lo que iba de pretemporada estaba encendiendo las alarmas.

Sacó Mario Simón un once que, salvo en la portería, que será Serna el portero titular, y la incógnita de Popovici, perfectamente podría ser el del estreno ante el Marchamalo. Apostó por Gallego en portería; Popovici, Alberto González, Antonio López y Mario Sánchez en la defensa; Armando, Ganet y Gracia en el centro del campo; Lozano y Silvente en los costados; Dani García en punta.

Comenzó el Real Murcia con mucha posesión, imponiendo la diferencia de plantilla y de calidad desde el primer momento. A pesar de la excesiva posesión, no estaba encontrando puerta con facilidad. El Bullense aguantaba en defensa posicional con bastante facilidad por la poca velocidad que era capaz de imprimir el Murcia a la hora de crear ocasiones. Ni Armando ni Ganet le están dando en ese sentido lo que necesita el Murcia. Solamente Julio Gracia invitaba a pensar que podían suceder cosas diferentes. El futbolista de 23 años volvió a ser el más incisivo del equipo y demostró una vez más que debe ser una pieza clave en el Real Murcia este curso.

Tan solo Armando, con un disparo lejano, consiguió incomodar al arquero del Bullense. No parecía encontrar la fluidez necesaria para romper las línea el Real Murcia, pero en una subida por la banda derecha de Mario Sánchez consiguió hacerlo y los granas pudieron romper el empate inicial en el minuto 20. Subió el lateral por banda derecha y su centro lo despejó la zaga local, con la mala fortuna que le cayó en los pies a Guille Lozano, que sin botar en el suelo, empalmó una gran volea para adelantar a los granas y romper la sequía goleadora que atravesaban en pretemporada. Segundo gol del canterano para afirmar su candidatura a la titularidad en la banda derecha.

No cambió la tónica dominante del encuentro tras el gol y el Murcia seguía teniendo el control del esférico y del partido, aunque no logró aumentar la renta en los primeros cuarenta y cinco minutos. En el Bullense, los exmurcianistas Manolo y Carlos Álvarez pusieron el peligro local pero sin fortuna.

Tras la reanudación, se vio por momentos un Real Murcia con más chispa, más eléctrico y con algo más de ritmo. Con el paso de los minutos los granas fueron embotellando al Bullense y las ocasiones comenzaron a suceder. Eso sí, sin ser muy claras todavía. Se nota que aún falta química entre el centro del campo y la delantera y no lograba inquietar en exceso.

No fue hasta el minuto 85 cuando el Murcia cerró el encuentro. Y lo cierto es que no lo pudo cerrar de mejor manera. Fran García, que entró de refresco en la segunda mitad, se adentró por la banda izquierda, recortó hacia dentro y con su pierna derecha, reventó el esférico desde lejísimos para que entrara por la escuadra de la portería del Bullense. Finalizó el partido muy volcado el Real Murcia en el área de los locales con buenos minutos de Pablo Haro, Rognny y el propio Fran García, pero no se pudo ampliar la renta con un tercer gol.