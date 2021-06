El pistoletazo de salida para la nueva temporada de LaLiga Smartbank ya tiene fecha oficial. Será el fin de semana del 14 y 15 de agosto cuando el balón comience a rodar en el fútbol profesional español.

El FC Cartagena ya tiene un horizonte con el que empezar a trabajar, con la mente puesta en la confección de la plantilla y la planificación de la pretemporada. Hace apenas un año, el pasado verano, por esas fechas los albinegros estaban formalizando sus primeras incorporaciones. Ahora, deberán tener conformado el grueso del equipo para comenzar el campeonato con todas las garantías.

Queda por conocer aún el calendario para saber contra qué rival se estrenará el Cartagena esta temporada. Por seguro también tienen la primera fecha de la Copa del Rey 21-22: el 1 de diciembre, disputándose la eliminatoria previa el 17 de noviembre.

Por el momento, la comisión deportiva albinegra ha comenzado el mercado fichando con talento y músculo para el centro del campo. Las incorporaciones de Richard Boateng y Andy Kawaya darán ese punto diferencial en la zona de creación y en tres cuartos de campo; Pablo Vázquez, procedente del Badajoz, es por el momento el tercer central de la plantilla junto a Raúl Navas y Andújar.

En el apartado de altas parece que va por el buen camino, no obstante, el sábado pasado se confirmó una salida más que sensible para el centro del campo. Aburjania no continuará en el FC Cartagena pese a la oferta de renovación que tenía encima de mesa. Aún queda por ver qué ocurrirá con otros jugadores de capital importancia como De Blasis o Rubén Castro, quienes también tienen oferta para continuar y aún no han dado una respuesta al club, aunque pronto podría haber novedades para confirmar esos movimientos o desbloquear futuras operaciones.

Una noticia relativa a una renovación importante como es el caso de estos dos hombres podría suponer un empujón importante a la campaña de abonos para una temporada que, en principio, se espera contar con la entrada de público desde el incio. A día de hoy, el Cartagena suma más de 4500 abonados y ha ampliado una semana más el plazo para renovar, hasta el 8 de julio.