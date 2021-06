El Real Murcia Imperial completó una excelente temporada. Con Pepe Luna López (05/01/1976, Molina de Segura) al mando, consiguió el principal objetivo que tenía el filial grana: nutrir al primer equipo con jugadores competitivos sin descuidar la parcela deportiva. Se logró con creces, pues la cantera ha sido un activo importante en el primer equipo y además, fueron campeones de liga regular. Sin embargo, el periplo de Luna en el Murcia finalizó antes de lo que a él le hubiera gustado.

Antes de comenzar, me gustaría felicitarle por la gran campaña que ha hecho al frente del Imperial.

Gracias. Para mí ha sido la mejor experiencia personal y profesional de toda mi carrera deportiva. Yo había entrenado séniors con buenos resultados pero este año superamos todas las expectativas. Conseguimos ser campeones de la fase regular y eso no era un objetivo. Julio Algar me había insistido en la formación pero yo veía que podían dar más.

Fueron campeones de la liga regular pero después se desinflaron un poco en la segunda fase. Aún así, se puede catalogar como un gran curso.

Nosotros dependíamos mucho de lo que hacía el primer equipo. Entramos como primeros de grupo a la segunda fase pero veíamos que el Murcia tenía muy pocas opciones en su grupo. A nivel mental eso hace mella en los futbolistas. Y luego a nivel institucional y económico, también se nota.

¿Piensa que se está haciendo un buen trabajo en las bases?

Sí. Uno de los motivos por los que llegué fue porque desde que entró Julio Algar, hace dos años y medio o así, se estaba haciendo un trabajo increíble y se estaban empezando a ver los frutos. Que un equipo sub-23 haya ganado una liga regular en Tercera División no se ve todos los días. De hecho, no sé si lo ha logrado alguien.

Habla muy bien de Algar.

Puedo decir que es uno de los mejores profesionales que he conocido en mi vida, he aprendido mucho de él. Espero que le vaya muy bien porque ante todo, es una grandísima persona. Eso sí, me gustaría dejar claro que yo hasta que llegué al Murcia no le conocía, solamente coincidí con él en un partido de veteranos.

La cantera tuvo un peso importante en la recta final, sobre todo con Rognny y Lozano. ¿Qué sentía cuando los veía con el primer equipo?

Sentía orgullo, como el que siento por todos los del Imperial. Les hemos dado mucho cariño y han sido protagonistas. Cuando ves que después de todo ese cariño, terminan siendo importantes en el primer equipo, te emocionas. El día que Rognny mete el gol ante el Cádiz B estuve llorando durante media hora. Yo trato a los futbolistas como si fueran mis hijos.

¿Se arrepiente de algo en su etapa en el Imperial?

Yo he pagado un precio muy alto a nivel familiar, personal y profesional porque he hecho declaraciones que quizá me hayan perjudicado de cara al futuro. Hablé para defender al equipo cuando dije lo de los honorarios. La gente cree que soy así pero no soy así. En 21 años como entrenador, nunca he hecho unas declaraciones similares pero estábamos en una situación difícil. Hablé con Tornel y el consejo de administración y les pedí disculpas.

¿Pidió disculpas por reclamar algo que le correspondía por lo que un día firmó?

Sí, porque no era el lugar para hacerlo. Tenía que haberlo hecho de puertas para adentro al día siguiente. No tengo problema en reconocer públicamente que me equivoqué.

¿Cree que esas declaraciones fueron el detonante de su salida? Poca gente la entiende...

Quizá tenga algo que ver pero yo creo que son otras circunstancias. Ha entrado un director deportivo nuevo, con ideas nuevas y quizá no le encajaba. Prefiero pensar que ha sido por un tema deportivo porque no puedo demostrar lo contrario.

Dice que su marcha se ciñe a lo deportivo pero lo cierto es que fueron primeros.

A ver, ellos sabían que mis pretensiones económicas iban a aumentar después del año que habíamos hecho. Eso también puede ser otro de los motivos pero habría que preguntárselo a ellos. Pero bueno, no pasa nada, no tengo rencor sino agradecimiento. Solo puedo dar gracias por estar en el Murcia y haber defendido ese escudo.

¿Se siente traicionado por el Real Murcia?

Traicionado no. Sí que es verdad que me ha faltado apoyo a nivel institucional, a nivel del consejo de administración. No me he visto con apoyo suficiente de Tornel ni el consejo. Pero creo sinceramente que no fue con mala fe, sino que no tenían más tiempo con todo lo que sucedía en el primer equipo.

¿No cree que haya nada personal de Tornel hacia usted?

Yo creo que no. He coincidido con Tornel una vez y lo vi buena persona. Simplemente creo que puso todas las energías en el primer equipo a pesar de que el Imperial iba con velocidad de crucero y fuimos campeones de liga. Nos ha faltado un poco de aliento, no tenemos ni foto oficial pero bueno, supongo que fue por las circunstancias del club.

Tornel siempre hablaba de modelo de cantera, ¿piensa usted que el consejo apostó por ello de verdad?

Esa pregunta se responde viendo lo que se ha hecho atrás. Veremos a ver cuántos futbolistas del Imperial estarán con el primer equipo. Para mí, los 22 jugadores que entrené y alguno del juvenil podrían jugar en Segunda RFEF. Desde mi punto de vista, creo que podrían haber subido más del Imperial con el primer equipo.

¿Qué supone para usted la destitución de Algar?

Lo cambia todo. A partir de que sale del Murcia, mi cuerpo técnico y yo nos sentimos muy solos.

Antes de la marcha de Algar, ¿Hubo alguna propuesta de renovación?

Cuando hablaba con Julio, la sensación era que íbamos a trabajar muchos años juntos. Mi idea era estar en el Imperial tres temporadas mínimo. Mi trabajo creo que era lo que el club necesitaba.

Ahora está libre, ¿Qué espera en un futuro inmediato?

Yo amo entrenar y quiero hacerlo ya. Estoy esperando a que algún club me llame y se den unas condiciones dignas a nivel económico y deportivo. Me da igual la categoría mientras me compren las ganas. Es cierto que me encantaría entrenar en superior categoría a la que he entrenado este año por el hecho de que hemos quedado campeones de liga.

¿Ha mostrado interés ya algún equipo?

Nada serio aún. También es verdad que mi personalidad puede que a veces, asuste a los clubes. Pero bueno, si quieren ganar ligas, ya saben donde estoy.