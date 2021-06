El UCAM Murcia CB decidió hacer un paréntesis en su planificación hasta conocer el escenario que debía afrontar la próxima temporada tras solicitar su inscripción en la Basketball Champions League. Había esperanzas de que el club universitario pudiera regresar a una competición europea tras su última participación en 2019, sin embargo, ayer se desveló que no estará en el torneo de la FIBA tras finalizar la pasada campaña en la duodécima posición de la Liga Endesa. La competición continental, finalmente, ha dado prioridad a los méritos clasificatorios en las respectivas ligas y tampoco ha ampliado las invitaciones para los representantes españoles, por lo que el UCAM Murcia se quedó finalmente fuera de los cuatro elegidos al ser el Unicaja Málaga, Lenovo Tenerife, Hereda San Pablo Burgos y BAXI Manresa los que disputarán el torneo desde su fase regular. Todos ellos finalizaron el curso por encima del equipo murciano en la ACB.

Así pues, el UCAM podrá seguir dando pasos este verano una vez que ya conoce que solo disputará la Liga Endesa. No obstante, en el capítulo de renovaciones cuenta con bastante terreno avanzado con el objetivo de mantener lo que había funcionado en la recta final de la temporada, donde consiguió ocho victorias en los últimos doce partidos. A las renovaciones de Nemanja Radovic, James Webb e Isaiah Taylor hay que añadir la de Sadiel Rojas, a pesar de que el club todavía no la ha hecho oficial. A estos cuatro jugadores se añaden el pívot Emanuel Cate y el escolta Jordan Davis, quien ya contaban con contrato en vigor aunque el pasado verano tan solo se anunció el fichaje del exterior por una sola temporada. Mientras que el base Tomás Bellas y el pívot Augusto Lima completarían la lista hasta ocho jugadores que podría mantener el UCAM Murcia respecto al pasado curso. No obstante, en ambos casos, los jugadores cuentan con una opción de salida que podrían hacer efectiva hasta el próximo 15 de julio, según informó Alejandro Gómez, director general, en su último encuentro con los medios.

En resumen, el UCAM podría realizar hasta cuatro fichajes este verano, como mínimo, aunque ninguno de ellos pueden ser extracomunitarios, ya que esas dos fichas ya están destinadas tanto a James Webb como a Isaiah Taylor. El primer nombre que ha trascendido, según avanzó Eurohoops, es el de Thad McFadden. El Hereda San Pablo Burgos no ha inscrito al escolta norteamericano, con pasaporte georgiano, en el derecho de tanteo, por lo que el conjunto universitario es libre de negociar con él a partir de ahora sin tener que llegar a ningún acuerdo económico con el club burgalés.

McFadden, de 34 años de edad, encajaría perfectamente en el perfil de ‘desatascador’ desde el perímetro que tanto necesitaba el técnico madrileño en sus planes y abriría mucho más el abanico de posibilidades para el juego ofensivo universitario.

Por su parte, el UCAM Murcia sí que inscribió en el derecho de tanteo a Conner Frankamp. De hecho, es el único jugador acogido a esta regla por parte del conjunto murciano. El base ya ha firmado un contrato con el Zenit de San Petersburgo, sin embargo, si en un futuro quisiera negociar por cualquier otro club de la Liga Endesa, primero debería llegar a un acuerdo con el UCAM Murcia al conservar sus derechos.

Por otra parte, tras conocerse definitivamente que el club murciano no disputará la Basketball Champions League la próxima campaña, está previsto que en la próxima semana se lance la campaña de abonados de cara al siguiente curso. Una temporada en la que los aficionados podrán regresar al Palacio de los Deportes, aunque será la Comunidad Autónoma la que determine el aforo.