Richard Boateng ya es albinegro de pleno derecho. El futbolista procedente del Alcorcón fue presentado ayer como nuevo jugador del FC Cartagena acompañado del director general deportivo de la entidad, Manolo Sánchez Breis. Boateng ha militado las últimas tres temporadas en el club alfarero en donde ha tenido un papel de menor relevancia durante la última temporada, pero ha llegado a ser un jugador de capital importancia en la entidad de Santo Domingo.

El director general deportivo, Manolo Sánchez Breis manifestó que se trata de un jugador que ya quisieron firmar el año pasado. «Es el tipo de futbolista que nos gusta tener en el club, no pudo ser el verano pasado porque tenía contrato con el Alcorcón. Esta temporada en apenas cinco días hemos conseguido llegar a un acuerdo», destacaba Breis. Un jugador que destaca por su versatilidad y que puede desempeñarse en varias posiciones en el centro del campo. Además, es una petición expresa de Luis Carrión.

Richard Boateng se mostró ilusionado por su fichaje. «Cuando he jugado en Segunda B me gustó jugar, siempre me ha llamado la atención. Es un club muy familiar, tiene cosas que un futbolista puede disfrutar», decía el ghanés de su nuevo club. No le gusta ponerse límites y se amoldará a lo que le pida Luis Carrión, pero personalmente cree que se encontrará más cómodo jugando en la posición de ‘8’ o de ‘10’, pegado a las posiciones donde se genera el peligro. Su físico y su agilidad pueden hacer mucho daño en la parcela ofensiva.

El centrocampista ghanés ha tenido referencia de algunos de sus compañeros en Alcorcón, uno de ellos el exmurcianista Juanma Bravo que afirma que le dio muy buenas referencias, además de otras personas que también le hablaron del club. «Me ha ayudado mucho para firmar aquí, ha sido fundamental», aseguró Richard Boateng.

En el último tramo de la temporada ha perdido protagonismo, no obstante, asegura que tiene una buena relación con Juan Antonio Anquela: «Ha sido una situación complicada, cada entrenador tiene una forma de hacer su juego y a lo mejor no he encajado en su esquema, pero eso no quiere decir que no tengamos una buena relación», zanjaba el centrocampista.

A la espera de las renovaciones

Breis ha tenido tiempo para hacer un detallado repaso de la actualidad más inmediata del FC Cartagena. Continúan esperando una respuesta de los futbolistas que tienen una oferta de renovación encima de la mesa como De Blasis, Aburjania o la pieza clave en el ataque esta temporada, Rubén Castro: «Nos hubiera gustado tener ya la respuesta afirmativa de estos jugadores, pero hay que respetar sus tiempos como ellos respetan los nuestros. Siguen estando en nuestros planteamientos, pero como muchos otros que se han sumado porque el mercado te ofrece cosas interesantes. Ojalá que estas opciones sigan en el Cartagena esta campaña», comentó el director general deportivo.

Cada situación es diferente, pero no quieren esperar demasiado para tener la mayoría de la plantilla armada para comenzar la pretemporada. «Las ofertas están presentadas, el interés que tenemos es máximo. En casi todos los casos quieren continuar, pero también tienen ofertas, ellos pensarán por elegir lo mejor para su carrera, esperemos que decidan que Cartagena es ese sitio», deseaba Manolo Sánchez Breis.

El Cartagena ya no es ‘cola de ratón’ en el mercado y se le están presentando opciones interesantes. No obstante, Breis advirtió que la situación económica «no es nada boyante» y va a ser un verano complicado. «La cuestión es llegar a un entendimiento. Todo jugador que llegue al Cartagena se revalorice y haya clubes que lo quieran, será bueno, porque habrá dado buen rendimiento», aseveraba el director general deportivo.

Manolo Breis también comentó la situación de Vinícius Tanque, negando que vaya a marcharse del FC Cartagena al menos por el momento: «Tiene contrato, salvo que nos llegue una oferta espectacular, va a seguir aquí, empezará la pretemporada y conforme transcurra el verano veremos qué pasa con él porque es extracomunitario», explicó sobre la situación del delantero, quien estuvo cedido el pasado curso. Con Richard Boateng, Carrasquilla y Vinícius en la plantilla sobra un extracomunitario. El brasileño tiene en la pelota en su tejado para hacer una pretemporada que pueda convencer a Luis Carrión.