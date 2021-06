A la vez que Andrés Carrasco llevaba años soñando con un deseo que nunca se cumplía, Manolo Molina llevaba años lamentándose por una decisión errónea. Ha sido el Real Murcia el que ha querido que ambos puedan sacarse esa espinita clavada. Porque si el delantero murciano ha cumplido su sueño de poder vestir la elástica grana en Nueva Condomina ha sido gracias al lorquino, el mismo que decidió no renovarle cuando La Hoya Lorca dio el salto a Segunda B en parte por los goles de Carrasco.

No renovó Molina al atacante en una decisión que el director deportivo calificó de «equivocada», y ha sido por ello que, aunque los años han pasado, Molina no ha dudado, en el momento en el que ha vuelto a estar al volante de la planificación de una plantilla, en levantar el teléfono para llamar a un Andrés Carrasco que no dudó ni un segundo en dar el ‘sí’ a una oferta que llevaba tiempo esperando y que creía que «ya no iba a llegar». «Otros años me lo esperaba más que este», decía el jugador en su presentación como grana, dando la razón a su madre cuando le dijo que «nunca es tarde». «Puedo aportar trabajo y humildad», continuaba, añadiendo que es fundamental que haya «un vestuario saludable y sin problemas».

Andrés Carrasco ya está en el Real Murcia y ha sido gracias al «sacrificio, el esfuerzo y los goles. Al final he conseguido que suene el teléfono y tenía que cogerlo sí o sí».

Manolo Molina sabe que el gol «está difícil» y es lo más caro, y Andrés Carrasco, en los equipos que ha estado, siempre ha demostrado su gran olfato. Esta última temporada, en un Lorca Deportiva que todo el curso estuvo en lo más hondo de la tabla, destacó haciendo once dianas.

Al ser cuestionado sobre si se ha marcado una cifra de goles, Andrés Carrasco prefirió no meterse presión. «Nunca he sido de marcarme esos objetivos. No creo que sirvan para nada. Al final solo es meterte presión negativa», explicaba, argumentando que «mi objetivo es ayudar al equipo y hacer goles, por lo tanto cuanto más marque más beneficio daré. Soy muy competitivo y ambicioso, me picaré hasta en los entrenamientos».

Con 33 años, el Andrés Carrasco que llega al Real Murcia es muy distinto al Andrés Carrasco que en la temporada 2009-2010 formó parte de la plantilla del Imperial. Así mismo lo reconocía el delantero: «Han cambiado muchas cosas. De mentalidad soy mucho más fuerte, también sé leer más el juego, y cuando fallo no me centro en el fallo. Soy más positivo y mucho más maduro. He encontrado mi mejor versión y llego al Real Murcia en mi mejor momento».

En el Real Murcia no solo coincidirá con Manolo Molina. En el Real Murcia también se reencontrará con Mario Simón, que ya le entrenó durante su etapa anterior en el Lorca Deportiva. El delantero solo tuvo buenas palabras para el que será su técnico en Nueva Condomina. «Trabaja muy bien el estado anímico y da mucha importancia al grupo. Hace que los jugadores crean en sí mismo», indicaba, refiriéndose también a su estilo de juego. «Independientemente del rival, el siempre tiene una base. Quiere un equipo que sepa a lo que juega y que sea valiente».

Andrés Carrasco se convirtió en el primer fichaje del Real Murcia para la temporada 2021-2022, en la que los granas jugarán en la Segunda RFEF. La segunda incorporación también llega para el ataque. Esta misma semana los murcianistas contrataban a Dani García.