La ministra de Sanidad, Carolina Darias, aseguró ayer que el público podrá volver a los estadios de fútbol y de baloncesto porque se suprime el artículo 15.2 de la Ley de Nueva Normalidad que lo impedía. No obstante, serán las autoridades autonómicas las que determinen el aforo de los estadios. Así lo comunicó durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario en el que se acordó la retirada de la mascarilla obligatoria en exteriores, aunque será necesaria cuando haya aglomeraciones de gente o no se pueda guardar la distancia de seguridad.

En este contexto, Darias señaló con cierto suspense: «si digo que se suprime el artículo 15.2 de la Ley de Nueva Normalidad no les dirá mucho». Acto seguido añadió la explicación: «Pero si les digo que este artículo tiene que ver con la afluencia de público a los estadios de fútbol, de la liga profesional, o de baloncesto, de la ACB, supongo que sí sabrán de lo que les estamos hablando». Lo que afecta tanto al FC Cartagena, que volverá a competir en Segunda División, como al UCAM Murcia CB, de la Liga ACB. Dos de los equipos de la Región que más se han visto afectados esta temporada por las restricciones sanitarias.

La ministra anunció que al suprimir ese artículo se autoriza la vuelta a la normalidad «en cuanto a la afluencia de público en nuestros estadios, en la liga de fútbol profesional, para el comienzo de la liga y también de la ACB». Tras el anuncio, dijo estar convencida de que va a ser una noticia bien recibida y muy bien aceptada para todo el deporte y para este país. «Una noticia de alegría para el deporte», remachó.

No obstante, explicó también que ahora serán las autoridades de las comunidades autónomas las que determinen los aforos en los estadios. Y añadió que en los estadios al aire libre no será necesario llevar la mascarilla si se mantiene la distancia de metro y medio, pero si no es así, sí que habrá que llevarla. En el caso de los pabellones de baloncesto que son cerrados, precisó que será necesario ponerse la mascarilla.

A la espera de conocer con exactitud cuál será el aforo tanto en el Cartagonova como en el Palacio de los Deportes, esto supone un soplo de aire fresco para los dos clubes de la Región que compiten en las categorías más altas a nivel nacional y que se han visto afectados este último curso por las restricciones sanitarias. El FC Cartagena, por su parte, ya ha lanzado su campaña de abonos y espera que esto suponga un respaldarazo tanto económico para las arcas del club como moral al volver a contar con sus aficionados para su segunda temporada consecutiva en el fútbol profesional. Unos aficionados que tan solo pudieron disfrutar de su equipo durante dos partidos en el estadio albinegro -ante el Almería y el Girona- en la recta final del curso por el mes de mayo.

«Para el FC Cartagena es una excelente noticia, después de un año con el estado vacío, salvo en los dos últimos partidos, poder empezar la nueva temporada con gente en las gradas es un motivo de alegría para que la gente disfrute del equipo en la Liga SmartBank. Poco a poco se va recuperando la normalidad, es un gran avance», afirmaba a este diario Rebeca García, directora general del club albiengro.

El UCAM Murcia, por su parte, está a la espera de conocer hoy si finalmente disputará la Basketball Champions League tras solicitar su inscripción tras ocupar la duodécima plaza de la ACB. Ese motivo, junto a la espera por conocer si se modificarían las restricciones de público, como anunció ayer la ministra, ha retrasado el lanzamiento de una campaña de abonos que está prácticamente perfilada y que se espera anunciar para la próxima semana. El club universitario tan solo pudo disputar un partido con su público en la grada, y fue el de la última jornada de liga frente al Casademont Zaragoza.