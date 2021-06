El FC Cartagena deberá decir adiós a uno de sus ‘buque insignia’ durante las últimas tres temporadas. Elady no continuará en el club albinegro. El jienense termina su vinculación la próxima semana (el 30 de junio) y no hay lugar para la renovación. Por lo que Elady ya piensa en su futuro lejos del club que ha defendido desde que llegó en el verano de 2018. El futbolista natural de La Puerta de Segura se despide del FC Cartagena después de tres temporadas en las que ha sido fundamental. Con su marcha se cierra un ciclo en el conjunto albinegro.

Era el último de los futbolistas que quedaban en la plantilla que estuvo en El Toralín, cuando el Cartagena cayó eliminado del play-off de ascenso en la temporada 2018-19. Esa temporada fue un auténtico idilio para el andaluz. Le costó entrar en el equipo y encontrar los goles que había dado en su etapa anterior vistiendo los colores del Real Murcia, pero pronto los encontraría.

Debutó de cara a puerta con un doblete frente al Almería B, y desde entonces no dejaron de llover los goles, hasta llegar a la apabullante cifra de 21 goles en una temporada. Llegó a marcar un hat-trick con el conjunto albinegro ante El Ejido, en una tarde de abril en la que llovía a mares mientras que el Cartagonova disfrutaba de sus goles. Además, fue el héroe que abrió el camino de la remontada frente al Castilla, que culminó Cordero.

Tras aquella brillante temporada de Elady, llegaría el primer culebrón del verano por hacerse con sus servicios. Primero lo intentó el Tenerife, y posteriormente fue el Burgos quien vino más en serio: el club burgalés quería abonar la cláusula de rescisión de Elady y hacerse con él apenas unas semanas antes del inicio de liga. El Cartagena no aceptó dichas condiciones, y Elady continuó un año más, en el que fue importante con Munúa y Borja Jiménez: disputó más de 1600 minutos y anotó 7 goles.

Con el ascenso en el bolsillo, llegó un verano complicado para el jienense cuando en la pretemporada fue apartado, junto a otro grupo de jugadores, del ritmo habitual de entreno de sus compañeros. Fueron semanas de ruido, rumores y muchos colocaban a Elady fuera del FC Cartagena. Finalmente, también permaneció en la disciplina albinegra. Precisamente la situación del verano anterior ha sido uno de los principales motivos de la no continuidad del futbolista. «Hay momentos en los que lo he pasado bastante mal, como el verano pasado», asevera Elady en declaraciones a este diario.

Elady desmiente los rumores sobre la petición de la renovación de su contrato con el FC Cartagena, con su correspondiente aumento de sueldo. «No he pedido nada más porque no he negociado nada», declara Elady. Resta una semana para que empiece la ventana de fichajes estival y Elady aún desconoce cuál será su futuro. «Aún no tengo nada mirado, no tengo ni idea de dónde voy a ir», asegura el jienense. Muchas miradas lo colocaban en el Deportivo de la Coruña, que estará comandado por Borja Jiménez la próxima temporada. Elady es claro: «No he hablado con nadie del Dépor», afirma a La Opinión.

Los caminos del FC Cartagena y Elady se separan. Tres temporadas han dado para mucho y el futbolista asegura que está muy agradecido con el cariño de la afición. El jienense dirá adiós al FC Cartagena después de más de 100 partidos con el conjunto albinegro, alrededor de 7000 minutos defendiendo los colores albinegros, un ascenso a Segunda y 36 goles que le han llevado a estar en un lugar destacado en la historia del FC Cartagena.