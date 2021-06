En conmemoración del Día Internacional de la Mujer Golfista la Federación de Golf de la Región de Murcia se llevó a cabo la segunda edición de su torneo femenino con un éxito de participación, con más de 80 jugadoras en las instalaciones de Roda Golf.

Una jornada llena de sorpresas esperaba a las participantes, que se mostraban agradecidas al notar el esfuerzo de la Federación por hacer de este un torneo social y de categoría, convirtiéndose en un divertido día de convivencia, sin perder un ápice de competitividad y deportividad y, como algunas comentaban entre risas, con la tranquilidad de disfrutar el torneo sin que la partida posterior les apremie en el juego, siempre bajo la atenta mirada del árbitro Pedro J. Lucas. Durante la mañana hubo jornada de puertas abiertas para aquellas mujeres que quisieran acceder al golf por primera vez y el profesional Alejandro García les dio unas primeras nociones de juego largo y putteo, acabando con una competición entre ellas de la que salió victoriosa Natividad Muñoz.

No faltó detalle para las amateur y principiantes murcianas, como avituallamiento, Welcome Pack y dispensador de cerveza Estrella de Levante. El director del campo, José Antonio Hernández, se mostraba muy satisfecho: «Está siendo un día diferente de golf, creo que la gran participación se debe a que las amateur de hándicap alto se atreven a competir con otras mujeres, se sienten más cómodas que con caballeros, pero sin duda me ha encantado la jornada de puertas abiertas, atraer a más chicas al golf es importante, pero debemos procurar fidelizar ese acercamiento para que continúen en otros clubes próximos a su lugar de residencia. El golf murciano, en general, es el que se beneficia de este tipo de actividades».

Soledad García se alzó con el premio scratch, mientras que en la clasificación hándicap encabezó la tabla en primera categoría Francisca Meseguer, seguida de Mari Luz Muñoz y Yani Vivancos que alcanzó la tercera posición. En segunda categoría la vencedora fue Macarena Rodríguez, el segundo puesto lo ocupó Elena Guisasola, siendo la tercera posición para Mercedes Llorens. Las ganadoras, además del trofeo, recibieron cheques regalo de El Corte Ingles. El centro de entrenamiento Elleven Club premió la bola más cercana y el drive más largo para Linda Savage y Caitlin Bennet, respectivamente. Durante la entrega de premios la responsable del Comité Femenino en la FGRM, Paola Cereijo, dio las gracias al club y a las participantes, animándolas a practicar para disminuir el hándicap por debajo de 20 y descargar la segunda categoría en beneficio de la primera, esperando tener el mismo éxito de participación para futuras actividades que la FGRM tiene previsto realizar.