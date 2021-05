Al Real Murcia no solo le falta dinero. Al Real Murcia también la faltan ideas y creatividad para poder diseñar fórmulas que aporten liquidez a un club que en los últimos años sobrevive gracias a los ingresos típicos -campañas de abonados, publicidad y venta de acciones-. Francisco Tornel y el KBusiness no tienen los contactos necesarios para poder llevar a cabo algunos negocios que se han abierto alrededor de la entidad. De hecho, dos años después de que se firmara el convenio con el ayuntamiento de Murcia sobre el uso del estadio, el consejo de administración ha sido incapaz de dar utilidad al espacio en el que se permitía instalar un gimnasio o una clínica deportiva y que podría ayudar a obtener un rendimiento económico de una zona de la instalación que está sin utilizar.

Con esa opción caída en el olvido, los responsables murcianistas andan detrás de conseguir que el Consistorio les permita hacer negocio con los bajos de Nueva Condomina. Esa idea, planteada desde siempre por Mauricio García de la Vega, que llegó a Murcia con la vista puesta en esa zona del estadio, es el nuevo objetivo del consejo de administración. Y, como por ellos mismos son incapaces de avanzar, han decidido copiar los planes del mexicano.

Si hace unas semanas, tal y como avanzaba esta redacción, Francisco Tornel rechazaba recibir al empresario alemán Daniel Settgast, CEO de un fondo de inversión estadounidense que, después de varias conversaciones con Mauricio García de la Vega, está interesado en conocer los bajos del estadio para ver si es posible desarrollar un negocio; en los últimos días, el presidente grana y sus consejeros no han dudado en levantar el teléfono para llamar al germano y proponerle un trato. La visita a Nueva Condomina que le negaron hace unas semanas podría hacerse realidad siempre y cuando dé la espalda al mexicano y, en caso de haber opciones de desarrollar el plan que tiene en la cabeza, lo haga de la mano de los actuales gestores del Real Murcia. Esta información ha sido conocida después de que De la Vega emitiera un comunicado en el que añade que, aunque Daniel Settgast, le ha informado de las peticiones del consejo de administración, por su parte no ha ningún problema a que a partir de ahora trate directamente con los directivos granas. «Todo porque siempre he antepuesto los intereses y el futuro del club a nuestros intereses personales», indica en la nota el azteca.

Mauricio García de la Vega y Daniel Settgast llevan en conversaciones algunas semanas, de hecho, hace unos días, ambos coincidieron en Murcia para seguir avanzando en un plan que ayudaría económicamente al Real Murcia. Y es el empresario alemán estaría dispuesto a avalar la deuda que actualmente tiene el club grana con la Agencia Tributaria a cambio de poder llevar un proyecto para explotar los bajos de Nueva Condomina. Tanto Mauricio como Settgast se ponían en contacto con el Real Murcia para pedirles que dejaran al germano acceder al estadio y así poder ver con sus propios ojos cada rincón de NC. Para sorpresa de Settgast, lo único que recibió de Tornel y del Kbussines fue un portazo en las narices. «Es la primera vez que me sucede que los responsables de una entidad deportiva se niegan a hablar conmigo», comentaba el alemán hace unos días durante una conversación mantenida con este diario.

A la espera de ver cómo reacciona el consejo de administración después del comunicado emitido por Mauricio García y de que se haya hecho público que han querido puentear al mexicano, ‘robándole’ su idea y a su inversor, Daniel Settgast tiene previsto llegar en los próximos días a Murcia para poder visitar el estadio Nueva Condomina. En la nota enviada a los medios por el mexicano también se indica que «a la vista de que el consejo de administración sigue nuestras iniciativas, como la explotación comercial de los bajos del estadio y ahora la de este empresario, continuaremos poniendo a disposición inversores y haciendo propuestas».

Eso sí, en su nota, Mauricio García de la Vega pide al consejo de administración que sepan negociar, y que no hagan como hasta ahora, que cada vez que hay posibilidad de recibir dinero, se conforman con las migajas. El mexicano recuerda el caso del Middlesbrough. El club, que tenía una sentencia judicial a favor por la que debía percibir 1,2 millones de euros, se asustó ante el recurso del club inglés y finalmente llegó a un acuerdo, conformándose con 400.000 euros. «Esperamos que en eta ocasión sepan defender los intereses del Real Murcia y hagan una buena exposición al inversor: todo por el bien del Real Murcia, que de no obtener el certificado de Hacienda y Seguridad social, no cumplirá con los requisitos para jugar en las ligas profesionales», concluía.