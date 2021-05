La segunda vuelta del FC Cartagena está siendo de sobresaliente. Los albinegros han experimentado una recuperación que se ha conseguido no sin esfuerzo, paciencia y algunos tropiezos por el camino. No obstante, pase lo que pase, el conjunto albinegro seguirá siendo de LaLiga Smartbank cuando acabe la temporada este domingo, y ello se ha debido a varios factores.

Luis Carrión, que llegó al Cartagonova a mitad de enero, cuando Paco Belmonte decía poner fin a la etapa de Borja Jiménez, tenía la difícil tarea de dotar de confianza a un grupo que había perdido el estilo, la personalidad y había caído en una espiral de inseguridad de la que era muy complicado salir. Los inicios no fueron fáciles, puesto que los departamentales comenzaron encajando una dura derrota ante el Mirandés la segunda vuelta.

Por aquel entonces, Carrión aún no le había dado su toque personal al equipo, pero pronto comenzó a dar síntomas de recuperación. No hubo que esperar demasiado, esa misma semana el Cartagena conseguía rascar un punto del Molinón, un estadio que tan solo ha presenciado dos derrotas la presente temporada.

El Sporting no ha sido el único equipo de la zona alta que ha sufrido contra el Cartagena en esta segunda vuelta: los albinegros han conseguido vencer a Almería y Leganés, además de cosechar otro valioso empate contra el Rayo Vallecano. Este domingo, en caso de que puedan vencer al Girona, habrían conseguido puntuar contra todos los equipos de la zona de play off. No solamente se queda ahí la gesta del Cartagena, sino que también ganaron con solvencia ante el Espanyol, que ya estaba ascendido a Primera.

Otro de los aspectos destacables es el equilibrio que ha tenido en el número de goles a favor y en contra. Los albinegros han anotado 20 goles, los mismos que han encajado en esta segunda vuelta hasta la fecha entre Chichizola y Marc Martínez. Han sabido crecer desde la fortaleza defensiva, construyendo un bloque atrás gracias a la solidez defensiva de Datkovic y Navas, la pareja de centrales que más minutos ha tenido.

En la portería, los albinegros han logrado mantener su portería a cero en ocho ocasiones en este segundo tramo de campeonato: cinco fueron acompañadas de una victoria, las tres restantes con un empate.

En el potencial ofensivo han contado con la jerarquía y los goles de Rubén Castro. La leyenda del fútbol español ha marcado 10 de esos 20 goles anotados en la segunda vuelta, siendo un seguro de vida para el FC Cartagena.

Los de Carrión han conseguido la permanencia por méritos propios, siendo el único equipo recién ascendido que no tiene su salvación en juego en la última jornada. El Castellón ya es equipo de Primra RFEF, Juan Carlos Garrido no ha podido reconducir el rumbo del equipo orellut. Sabadell y Logroñés, en descenso, dependen de lo que hagan Lugo y Alcorcón.

Más mérito aún para el equipo cartagenero, que entre los recién ascendidos es el equipo que más puntos ha conseguido en esta segunda vuelta: 28 puntos, con 7 victorias, 7 empates y 6 derrotas. En una hipotética clasificación de la segunda vuelta ocuparían la novena plaza a tan solo dos puntos del sexto puesto que abre el play-off de ascenso, que ostentaría el Real Zaragoza de Juan Ignacio.

David Andújar: «La clave ha sido la unidad de todo el vestuario»

David Andújar, capitán del Cartagena, quiere «terminar la temporada de la mejor manera posible con público en el estadio» y recordó que «frente al Almería había 2.000 espectadores y parecían 20.000». «Estamos encantados de que nuestros seguidores estén dentro del estadio y frente al Girona tenemos que ir a por todas, pues es la despedida y ya que nos dan esta oportunidad con el objetivo ya conseguido, no hay otra mejor forma de irnos que con un buen sabor de boca en casa», manifestó el de Torrejón de Ardoz. Ha señalado que la unión y el compromiso han sido fundamentales para evitar el descenso: «Lo principal es que el vestuario estaba unido y remamos todos en la misma dirección, lo cual sido la clave para que salieran bien las cosas».