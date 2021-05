El UCAM Murcia hincó la rodilla ante el San Fernando. Tras once partidos invicto, los de Salmerón no pudieron superar en apenas ningún aspecto del juego ante un rival que se jugaba sus opciones de play off en esta jornada. Desde el principio se notó quién quería más el partido y fue lo que terminó ocurriendo. Se quejaba Salmerón de falta de intensidad hace dos jornadas ante el Algeciras y la imagen se ha vuelto a repetir aunque con peor resultado que aquel día. Un excelente Biabiany dominó la banda derecha de los isleños y un inconmensurable Francis Ferrón puso la magia con dos tantos para dar un vital triunfo a los suyos. En la primera parte con un gran movimiento de delantero centro, con el que le ganó la posición a Charlie Dean y después cabeceando a placer y en la segunda, engañando a Biel Ribas desde lon once metros.

El UCAM Murcia, con el pase ya conseguido para el play off de ascenso a Segunda, se medía al San Fernando en un encuentro en el que por primera vez en la temporada no estaba presente la tremenda exigencia por conseguir. Y es que, a pesar de que quedar primero es un gran aliciente y una gran ventaja de cara a las eliminatorias, el UCAM ya tenía el objetivo conseguido antes de saltar al césped del Iberoamericano.

Esa situación se notó desde el primer momento, por mucho que Salmerón indicase antes del comienzo que iban a buscar con ansia el primer puesto. Salió un UCAM poco incisivo, algo dormido, todo lo contrario a lo que llevamos viendo en los últimos meses de competición y en especial, a lo que sucedió en el partido de ida entre estos dos equipos, en el que los de Salmerón firmaron uno de los mejores partidos de la temporada. El San Fernando superó desde el principio a los universitarios en intensidad y no sufrió en toda la primera parte. De hecho, el único tiro a puerta que registró el conjunto murciano fue un tímido libre directo de Alberto Fernández. Más allá de eso, el UCAM Murcia apenas pudo crear peligro.

La consigna era clara. Salmerón quería crear peligro a través de transiciones rápidas al contraataque con Jordi Sánchez peleándose con Lolo González y con todo el que se pusiera en medio. El catalán sacó petróleo de alguna acción pero estuvo muy solo durante los primeros cuarenta y cinco minutos.

Por su parte, el San Fernando se lo jugaba todo y se notó. Solamente le servía la victoria para seguir en la pelea por los play off y llevó el peso del partido en todo momento. Biabiany, extremo derecho del San Fernando, fue una continua pesadilla para Viti. No paró de encararle y en una de esas, le superó y puso un excelente centro que aprovechó Francis Ferrón para poner el 1-0 en el marcador y el noveno en su cuenta particular. No creó mucho más peligro el San Fernando aparte del gol pero le bastó para irse por encima en el marcador y mantener intactas sus ilusiones para disputar las eliminatorias hacia Segunda División.

Tenía que cambiar la cara completamente el UCAM Murcia en la reanudación para dar la vuelta al marcador. Y durante los primeros cinco minutos lo hizo, donde gozó en ese intervalo de más ocasiones que en toda la primera mitad con los disparos de Javi Moreno y Buyla. Tras ese empuje inicial, el partido se volvió a igualar aunque es cierto que parecía más abierto de lo que estaba en los primeros cuarenta y cinco minutos.

Los murcianos habían mejorado mínimamente su imagen pero seguía sin ser suficiente. Salmerón decidió agitar el banquillo y de un plumazo sentó a Viti, Javi Moreno y Johan para dar entrada a Admonio, Liberto y Santi Jara. La suplencia de Liberto se hizo extraña, pues estaba siendo el jugador más en forma de la plantilla en las últimas fechas. Reaccionó el equipo con la entrada de los tres y fue mucho más dominante, incluso superior al San Fernando a mediados dela segunda parte.

Cuando mejor estaba jugando el UCAM Murcia, siendo incisivo por la banda izquierda y arrebatándole el esférico a los isleños, llegó el golpe definitivo al partido. Biabiany volvió a la carga por esa banda derecha que tanto sufrió y Charlie Dean le derribó dentro del área. El colegiado Sánchez Sánchez lo vio claro y decidió pitar la pena máxima. Francis Ferrón cogió la pelota con seguridad y él mismo se encargó de finiquitar el partido en el minuto 73. Fue el estacazo definitivo al encuentro, ya que a partir de ese minuto, apenas sucedió nada sobre el césped del Iberoamericano. El público jaleó a los suyos en la recta final, dándole ánimos para el trascendental encuentro que tienen en la última jornada frente al Real Betis Deportivo.

Once encuentros encadenaba el UCAM Murcia sin perder hasta hoy. Algún día tenía que volver a hincar la rodilla y mejor hoy que el día 15 de mayo en Extremadura. No cuajó un buen partido el equipo murciano y se llevó una derrota merecida. Toque de atención antes de una última jornada en la que se seguirán jugando el primer puesto y sobre todo, para llegar con el nivel de confianza óptimo para los play off.