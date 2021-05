El UCAM Murcia comienza una parte desconocida de la temporada para ellos. Y es que, en estos dos partidos que quedan de la fase de ascenso del Grupo IV, sea quizá cuando se está jugando menos al conseguir la clasificación matemática para el play off de ascenso a Segunda con el triunfo de la jornada pasada ante el Atlético Sanluqueño por 3-2.

A pesar de estar ya aritméticamente dentro de los dieciséis equipos privilegiados que lucharán por la entrada al fútbol profesional, el UCAM Murcia se sigue jugando mucho. Aunque es cierto que la presión ya no es la misma al estar el objetivo cumplido, los murcianos se encuentran inmersos en la lucha por el primer puesto junto al Linares, empatados con los universitarios a 43 puntos y con el golaverage particular empatado. Se trata de un primer puesto que daría un factor muy importante de cara a esos play off, ya que en caso de empate, el primer clasificado pasaría siempre de ronda sin necesidad de prórroga ni penaltis.

Viaja el UCAM Murcia esta jornada al Iberoamericano para enfrentarse al San Fernando (18.00, La 7). Pinta a ser un encuentro muy complicado para el equipo de Salmerón pues los andaluces se la juegan al todo o nada. A falta de dos jornadas, el San Fernando es quinto en la clasificación con 35 puntos y se encuentra totalmente inmerso en la lucha por el tercer puesto con el Betis Deportivo, que posee la tercera plaza y el Algeciras, ambos con un punto más que el San Fernando.

En el partido de ida, hace dos semanas, el UCAM Murcia se impuso al San Fernando por 3-1, remontando el gol inicial de Dopi al principio y firmando uno de los mejores partidos del curso. Tendrá bajas sensibles el San Fernando para el crucial partido de vuelta ante el San Fernando, y es que Dopi, precisamente el delantero que hizo el gol en la ida, no estará disponible para Stankovic al lesionarse en su anterior partido. Tampoco estará uno de los jugadores más destacados del San Fernando. Hugo Rodríguez está sancionado por acumulación de tarjetas amarillas.

En cuanto al UCAM Murcia, José María Salmerón tendrá la baja de Adri León, que se marchó lesionado en el anterior partido y estará fuera unas semanas por una rotura de fibras. Sin duda, una baja más que sensible para los esquemas del técnico almeriense, ya que cada vez que ha estado en condiciones de jugar, lo ha hecho de inicio. No le han respetado las lesiones esta temporada al centrocampista. La otra baja que arrastra el UCAM será la de Felipe Chacartegui en el lateral izquierdo por acumulación de tarjetas.