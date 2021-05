Al Real Murcia solo le queda esperar a que se confirme su descenso matemático a la tercera división. Desde hace ya dos jornadas, nadie confía en un milagro para los granas, que, pese a los pinchazos de los rivales, no consiguen hacer los deberes. Sin embargo, José Luis Loreto y sus jugadores se niegan a reconocer cuál es la realidad, insistiendo en cada rueda de prensa en que van a seguir luchando. No se ve esa pelea en los partidos, pero el sevillano volvió ayer a repetir el mismo discurso. «Son opciones remotas, pero son resultados que se pueden dar. Nosotros tenemos que exprimir hasta la última posibilidad. Lo primero es ganar nosotros porque si no da igual lo que hagan los demás. Hay que ganar y esperar que se den los resultados para que la última jornada estemos vivos, no queda otra», indicaba, insistiendo posteriormente en que «estamos todos tristes, a mí también me hubiera gustado ganar todos los partidos. Este escudo conlleva eso, lo único que podemos hacer es no rendirnos y que el equipo dé la cara hasta el último momento. Ganar estos dos partidos y esperar que sucedan las cosas, tenemos que poner los mimbres para tener esas opciones, nada más».

El Real Murcia, que visitará mañana por la mañana al Cádiz B, lleva dos jornadas sin ganar después de perder frente al Tamaraceite y empatar contra el Linense. Sobre la moral de su equipo, Loreto dijo que «cuando no consigues la victoria el domingo toda la semana vas de menos a más. Los primeros días evidentemente no estábamos contentos, pero hay que pensar que queda una oportunidad y hay que pelearla».

También habló el técnico grana del filial amarillo, del que señaló que «ya nos hemos enfrentado a ellos hace dos semanas. Los conocemos perfectamente, es un equipo que tiene sus armas, que parecía que estaba muerto y ahora tienen alguna posibilidad. Tengo confianza en que si estamos a nuestro nivel sacaremos el partido».

Para ese encuentro, Loreto tendrá a todos los jugadores disponibles: «Adrián Fuentes se hizo una prueba después de lo del otro día y no tenía ninguna lesión, eran solo molestias. Mañana -hoy para el lector- decidiremos si puede ir convocado».