El UCAM Murcia CB sabía que iba a tener un esprint final de temporada al más puro estilo NBA, con cinco jornadas además del choque aplazado ante el MoraBanc Andorra. En total, seis partidos. Pero la ACB comunicó ayer la fecha de ese duelo ante los andorranos que está pendiente y su reprogramación ha provocado que en la última semana de temporada, los hombres de Sito Alonso tengan que disputar tres choques en el espacio de seis días y con un viaje hasta Santiago de Compostela entre medias.

El primer duelo de este calendario comprimido comienza el próximo viernes en el Palacio de los Deportes contra el Valencia Basket a las nueve y cuarto de la noche. Los valencianistas, que después de una racha de cuatro derrotas consecutivas han enlazado otra de tres victorias, no se metieron en los play off de la Euroliga, por lo que ya no tienen el desgaste que supone la competición europea.

Sin tiempo para recuperarse, el equipo murciano viajará el sábado por la mañana hasta Las Palmas de Gran Canaria, donde el domingo, a las ocho de la tarde, rendirá visita al Herbalife, que en estos momentos cuenta con una victoria más que los universitarios. Los insulares vencieron en la pasada jornada al San Pablo Burgos, frente al que rompieron una racha de dos derrotas. Ahora mismo es uno de los grandes rivales del UCAM para tener una plaza la próxima campaña en competición europea, que dada la trayectoria del último mes del conjunto de Sito Alonso, que presenta ahora mismo una racha de cuatro victorias consecutivas, se ha convertido en un objetivo que es acorde al potencial de la plantilla de la actual temporada.

El sábado 8 de mayo, en el Palacio ante el Unicaja, se abrirá la última etapa de la temporada, con cuatro partidos en nueve días. Los malagueños, dirigidos por Fotis Katsikaris, ocupan actualmente la novena plaza y está luchando por entrar en los play off por el título, ya que quedarse fuera sería un fracaso para ellos. Después, el martes 11 de mayo llegará la visita del MoraBanc Andorra, que también busca plaza europea, mientras que el jueves 13 se disputará el choque en el Fontes do Sar ante el Obradoiro, un equipo que aún está luchando por eludir el descenso, aunque ya ha cobrado una ventaja que parece suficiente para continuar una campaña más en la categoría.

El cierre del curso será el domingo 16 de mayo ante el Casademont Zaragoza en el Palacio de los Deportes. Los maños tienen actualmente 13 victoria, las mismas que los murcianistas.

El conjunto de Sito Alonso, pese a las ausencias por coronavirus, está ofreciendo en este tramo final del curso su mejor versión. De cara ya a los partidos de este fin de semana podría regresar uno de los dos jugadores que están en estos momentos en cuarentena, Jordan Davis. El escolta DJ Strawberry ya reapareció el pasado sábado en la victoria frente al Acunsa GBC y en la enfermería aún queda Conner Frankamp, quien pese a que se había anunciado que estaría dos meses de baja, aún no ha reaparecido y desde el club no se ha informado de su estado de forma desde que sufrió la lesión con la selección de Georgia.