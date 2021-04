El Alhama El Pozo se ha olvidado de ganar en la segunda fase, la del ascenso a Liga Iberdrola, tras empatar 3-3 ante el Pozoalbense. Las alhameñas llevan disputados cinco partidos y solo ganaron el primero. En el choque de ida, las alhameñas ganaron por la mínima.

La primera parte del choque fue frenética. Nada mas comenzar el encuentro, la delantera visitante Karla, una pesadilla para las defensoras locales, sorprendió y castigó la falta de concentración de las jugadoras de Randri. Tan solo dos minutos después, la gallega Andrea Carid logró la igualada. La portera Laura, que volvía a la meta alhameña, lanzó el balón en largo, que fue peinado por Marina Martí para que Carid igualase la contienda.

El partido estaba loco y al minuto 21, otra vez Andrea Carid, volteó el marcador al hacer el segundo tanto para su equipo. Antes del descanso, Karla con un buen lanzamiento de falta logró las tablas. Con empate a dos tantos se llegó al descanso. El ritmo del partido bajó, algo lógico por lo trepidante que se desarrolló el primer periodo.

Las visitantes volvieron a adelantarse en el marcador a los sesenta y dos minutos por mediación de Marín. Sin embargo, cuatro minutos después, Carmen Fresneda, de penalti, volvió a igualar la contienda. El marcador ya no se movió. Los equipos pensaron que no perder no eran tan malo, y se repartieron los puntos que a tenor de lo presenciado, se puede considerar justo.