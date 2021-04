Otra vez a las puertas. Una vez más se deja escapar la oportunidad. El Cartagena no fue capaz de pasar del empate a cero ante el Tenerife en un encuentro en el que llevó la iniciativa, pero donde no tuvo soluciones suficientes para crear peligro sobre la portería visitante. Un equipo con alma, pero manso que vuelve a desaprovechar la opción de salir del descenso y que deja a dos puntos la permanencia.

Llegaba el Cartagena con la necesidad urgente de conseguir la victoria. En otras ocasiones, los malos resultados de los rivales daban cierto margen de error, pero en esta ocasión no era así. Los albinegros se plantaban en el Cartagonova sabiendo que la salvación se encontraba a tres puntos después de las victorias del Castellón y del Alcorcón. Además, el Albacete metía presión desde atrás tras vencer al Mirandés.

Se notaba que no era un día cualquiera. Así lo reflejaba la presencia de un grupo de aficionados que acudió a los aledaños del estadio para recibir y animar al equipo en los minutos previos a una importante cita. No era, por tanto, día para especular. Carrión salía con un once similar al que dispuso una semana atrás ante el Sabadell. El único cambio, el obligado por la lesión de Cristian, cuyo puesto sustituyó Elady. Volvían a formar de este modo José Ángel y Aburjania en el medio y Carlos David y Raúl Navas en el centro de la defensa.

Dominio sin colmillo

Había ambiente de conjura y lo demostraba la plantilla en el corro que formaban los futbolistas antes de que comenzara el encuentro. Con el balón ya rodando, la sensación era la misma. Salió metido el equipo. Intensidad, agresividad y presión que le llevaron a tener un primer acercamiento a portería contraria con el blando remate de Rubén Castro a centro de Antoñito. Tampoco pudo conectar un buen remate Elady después de un pase filtrado de José Ángel y la dejada de Cayarga para el jienense.

Se estiraba, sin embargo, un Tenerife que lograba hacer daño con salidas rápidas a la contra. La primera de ellas tuvo que ser frenada por Carlos David, que vio la cartulina amarilla. La segunda finalizó con un remate a la media vuelta de Samu Shashoua que salió rozando el travesaño.

El partido se fue igualando conforma avanzaban los minutos, pero parecía que el Cartagena quería dar un paso adelante y abrir el marcador. Lo intentó con una buena jugada ensayada que no terminó con un buen pase de la muerte de De Blasis. También la tuvo Elady después de una jugada embarullada en la que el balón quedó muerto y no supo definir con claridad. El balón salió mordido a las manos de Dani Hernández desde dentro del área. Mientras tanto, el conjunto isleño continuaba intimidando con salidas rápidas buscando la velocidad y la espalda de los laterales. Samu Shashoua volvió a poner a prueba a Marc Martínez con un gran disparo con la izquierda al que este respondió con una buena parada.

Los problemas para los albinegros llegaban, además, por las amonestaciones. A la de Carlos David nada más comenzar se le sumaron las de Raúl Navas y Aburjania, dejando la zona central bastante comprometido viendo cómo estaba lanzando los ataques el equipo de Ramis. A pesar de ello, el primer tiempo acabó con un nuevo remate de Elady que no pudo dirigir a portería.

Revolución sin soluciones

Tras el paso por vestuarios, la inercia del encuentro siguió en líneas similares. Un Cartagena queriendo ir arriba con ciertas limitaciones, mientras que al Tenerife ya no le daba para salir con tanta rapidez. O al menos no parecía ser el plan establecido.

Los albinegros seguían llevando la iniciativa aunque no terminaban de desatarse en ataque. Siempre a través de jugadas aisladas más que trenzadas, el Cartagena buscaba el tanto que abriera el marcador. Lo intentó Aburjania en un lanzamiento de falta que se marchó fuera justo antes de marcharse del terreno de juego. Carrión movió el banquillo dando entrada a Azeez, Nacho Gil y Datkovic. Dos de los cambios, por las amarillas que tenían el georgiano y Carlos David.

Nada más saltar al campo, Azeez iba a disfrutar de una de las oportunidades más claras. Un incansable David Forniés llegaba a línea de fondo para poner el centro y el balón quedaba muerto. El centrocampista recogía el rechace y su disparo con la derecha se marchaba rozando la madera. También lo intentó desde fuera del área Raúl Navas con una volea casi imposible que salió desviada.

Con un Tenerife que apenas lanzaba algún ataque ocasional, pudo llegar el tanto. Marc Martínez tuvo que emplearse a fondo para sacar un remate que llegó tras un centro lateral de Moore. Sin embargo, una de las más claras iba a ser para el Cartagena. Nacho llegaba a línea de fondo y sacaba un tenso pase atrás que no encontraba rematador. Los albinegros estuvieron impotentes y sin soluciones de cara a gol. De hecho, no volvieron a disparar a portería contraria. A pocos segundos para el final, Zarfino tuvo que ser retirado en camilla ante los gritos del jugador uruguayo. Se habla de una posible fractura.

Finalmente, el encuentro terminó muriendo con el Cartagena incapaz de generar peligro y desaprovechando una nueva oportunidad para salir del descenso. Ahora, afronta otro duelo directo en Las Gaunas ante el Logroñés, que está cuatro puntos delante.

Luis Carrión: "Tengo una fe increíble en este equipo"

Luis Carrión, preparador albinegro, considera que ha sido un partido «igualado» donde el Tenerife ha tenido las líneas muy juntas. Además, explica lo que ha hecho mal su equipo: «No hemos ocupado bien las zonas de remate. En alguna pérdida nos han generado peligro en alguna contra. La segunda parte ha sido más igualada, hemos estado más espesos con balón. Hemos tenido alguna ocasión para poder decantar el partido, que sabíamos que sería complicado, pero no hemos sido capaces de meter», comenta el preparador cartagenerista. «No estamos contentos, pero vamos con toda la energía del mundo a Logroño».

Durante el partido, el Cartagena ha insistido continuamente por los costados con centros laterales a pesar de que el conjunto albinegro no posee rematadores puros, y los centrales del Tete eran auténticas torres. «Era el único espacio que nos dejaba el Tenerife», ha comentado Carrión sobre un Tenerife que ha estado bien organizado por dentro, dejando sin opciones al equipo departamental.

El Cartagena suma un punto que les ha servido de poco, todo lo contrario. Rivales directos como Castellón o Alcorcón han tomado ventaja: «Nos hubiera encantado ganar hoy y el otro día en Sabadell donde tuvimos muchas más ocasiones. Hoy ha sido un partido más cerrado. Hay cosas mejorables, pero creo que el equipo ha dado la cara», aseveraba el preparador catalán. Seguimos estando ahí y ganando lo veremos mucho mejor».

Precisamente sobre la posición en la que está ahora el Cartagena ha hablado Carrión. El técnico albinegro afirma que no siente vértigo: «Vértigo me dio el partido de Miranda, Albacete y Las Palmas. Desde Albacete el equipo está compitiendo bien. Los veo entrenar cada día y entrenan a muerte, lo están sufriendo y a veces demasiado», afirma Luis Carrión.

El catalán cree que están «capacitados para ganar» ante Logroñés y Fuenlabrada. Además, asegura que están fuertes psicológicamente para afrontar estos partidos: «Estoy increíble anímicamente. Tengo una fe increíble en este equipo. Tengo la suerte de ver a todos los jugadores entrenar todos los días. He estado en otras situaciones parecidas donde mis jugadores no estaban así», comenta Carrión que además aprovecha para mandar un mensaje a la afición: «Los más pesimistas, que intenten animarse como puedan. Los más positivos, que sigan animando. Nos dejaremos la vida por este escudo y la salvación».

El Cartagena se queda en 19ª posición, empatado a puntos con un Lugo que va en caída libre y se mete de lleno en el descenso. Los próximos partidos ante Logroñés y Fuenlabrada serán vitales para los intereses del Cartagena. La salvación pasa por Las Gaunas y el Fernando Torres, el trabajo de muchos años están en juego en esta recta final.

Carrión destacaba las ganas que tienen de jugar el próximo partido con mucho en juego.