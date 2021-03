Hace un año y medio brilló en el Maratón de Berlín, con un tiempo de tres horas y seis minutos, demostrando no solo que se encuentra entre la élite del deporte femenino murciano, sino que además es capaz de alcanzar las mismas metas que cualquier otro deportista, sea hombre o mujer. Mar Gómez, gestora comercial en CaixaBank, es el fiel reflejo del esfuerzo, tanto a nivel deportivo como laboral, ámbito en el que la entidad financiera destaca gracias a sus políticas por la igualdad y la conciliación.

¿Cómo puede el deporte ayudar a visualizar la igualdad de género?

El deporte femenino está, afortunadamente y sin duda alguna, cada vez más integrado y normalizado en la sociedad. A ello, contribuye por supuesto el éxito y reconocimiento de nombres de deportistas mundialmente conocidas y en disciplinas además, en las que históricamente era impensable que una mujer tuviese hueco. También ayuda y es importante la participación de la mujer en programas de tv y radio, en puestos como presentadoras o colaboradoras, ocupados o reservados históricamente casi en exclusiva al género masculino.

¿Por qué cuesta tanto todavía reconocer a la mujer en este ámbito?

Cuesta porque, realmente, no hace tanto aún se consideraba que deportes como el atletismo ‘no eran adecuados para la mujer’, se rechazaba su participación en competiciones o estas eran casi nulas. Gracias a la lucha de muchas de ellas, a lo largo de los siglos, afortunadamente hoy se considera normal que podamos practicar, competir y participar a nivel tanto popular como profesional en prácticamente cualquier disciplina deportiva, de hecho, las Máster 45, entre las que me encuentro, categoría en la que he conseguido mis mayores resultados deportivos, estamos en plena expansión y demostrando que hay vida después de los 40, después de ser madres, y siempre que una se lo proponga.

¿Qué papel juega el deporte en tu vida?

Es una forma de vida, una necesidad. Adapto mi día a día a mi rutina, a ese momento dónde todo se para y todo se conecta a la vez; da igual el estado de ánimo (cuanto peor me encuentro más lo necesito), el cansancio del día, si he comido o no, al final todo se ordena en esos entrenos, todo tiene sentido. Es mi fuente de energía, mi batería y mi vía de escape. Casi todo puede esperar ante el deporte.

CaixaBank es reconocida como una de las mejores entidades del mundo en materia de igualdad, ¿cómo se nota eso en el día a día?

Realmente trabajamos en una empresa donde la ausencia o falta de esa ‘diferencia de géneros’ es la mejor identidad; no existen desigualdades de este tipo. Se nos valora por nuestro esfuerzo, compromiso, constancia, sacrificio, resultados, determinación y valores, los cuales extraigo y plasmo en el deporte cada día. Estos últimos años, CaixaBank ha apostado claramente por la mujer, confiándonos puestos de responsabilidad y liderazgo.

¿Qué facilidades aporta CaixaBank al respecto a la conciliación laboral y familiar?

CaixaBank ha estado siempre favoreciendo y ayudando al empleado y a su familia, a los hijos, con ayudas de estudios, poniendo a nuestro servicio medios cómo el teletrabajo (tan demandado y necesario en este último año), la reducción de la jornada (por hijos, cuidados familiares, etc.) o excedencias, ya fuesen por maternidad, enfermedad o de carácter laboral.

¿Cómo se vive desde dentro la Semana de la Igualdad organizada por la entidad?

La iniciativa de CaixaBank esta semana recibe el nombre de #cadagestocuenta, que trata de poner en valor la diversidad y fomentar la igualdad de género. Se han realizado entrevistas a mujeres emprendedoras, compañeras que ostentan puestos de dirección, y a otras tantas figuras que representan la igualdad entre la mujer y el hombre.

¿Qué ámbito ha evolucionado más en materia de igualdad?

Sin duda, el social. Tanto en el laboral como familiar seguimos sufriendo la presión del día a día, el tener que demostrar el 200% de nuestras capacidades, un nivel de exigencia y perfección de conocimientos y dedicación superior en muchas ocasiones al exigido al hombre.

¿ Cuál es el siguiente paso en la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres?

Yo personalmente defiendo la diferencia entre el hombre y la mujer, no creo que se trate de una lucha por la igualdad. Sí de equiparar derechos aunque exista aún mucha disparidad de condiciones. Está en nuestra mano el no ponernos límites, en creer en nuestras capacidades y ser conscientes de nuestra fuerza, y de que juntas somos más fuertes, sobre todo la importancia de trabajar y luchar todos juntos, no contra ellos. Como dijo la cantante Bebe esta semana, mimemos a nuestros hombres y que ellos nos mimen a nosotras, sigamos ruborizándonos ante un ‘guapa’ dicho desde el respeto, y no hagamos ninguna manifestación para diferenciar nada, porque sabemos que todos somos iguales.