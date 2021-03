Tras una semana de descanso, el Real Murcia viajará a Córdoba para medirse a los verdiblancos en un partido clave para las aspiraciones del conjunto grana. Los murcianos vencieron ante el Yeclano en el debut de Loreto, pero continúan aún en una posición delicada, con 22 puntos, a un punto de los puestos de acceso directo a Liga Pro; los cordobeses ocupan el tercer puesto de la tabla, con un punto más que el Murcia, pero están empatados con Sevilla Atlético y Betis B. El entrenador sevillano, consciente de que solo quedan tres jornadas y no se puede permitir fallar, compareció en la rueda de prensa previa al crucial partido contra el Córdoba, en la que habló sobre el estado de su equipo y el reto que tiene por delante.

Loreto comenzó destacando que esta semana de descanso ha servido «para que el equipo se relaje un poco, para trabajar e ir sumando cosas que hay que corregir».

Uno de los aspectos que ha intentado corregir es el estado mental del equipo, que, como ya dijo en la rueda de prensa posterior a la victoria contra el Yeclano, es el principal problema que tienen los jugadores: «En el fútbol hay un aspecto mental que muchas veces es difícil de controlar. El día que llegué yo, el equipo venía de momentos de incertidumbre. Las sensaciones que tengo y que percibo de ellos son muy buenas. Han trabajado muchísimo lo físico, lo táctico, y son conscientes de la importancia de este partido y de lo que nos queda, pero luego hay que trasladarlo al campo y eso es lo que vamos a intentar. Al final lo que te da la confianza son los resultados: lo que importa es ganar y que todo lo que hemos trabajado tenga reflejo en el resultado», dijo. Si bien el entrenador está «contento con cómo me ha recibido el equipo, cómo han entendido lo que quiero y el interés que ponen en cada partido», lo cierto es que «si estas sensaciones que yo pueda tener o que pueda tener el equipo no se reflejan en el campo, no valen para nada».

El sevillano confesó que le ha tocado hacer de psicólogo: «Es evidente que tienes que trabajar el aspecto emocional, tanto individual, de jugadores que puedas percibir que lo necesiten, como grupal. Les he ido inculcando que son un equipo bastante mejor de lo que estaban realizando los últimos partidos. Pero a veces el fútbol es así. Por lo que sea... Porque emocionalmente no están sueltos en el campo y no juegan como tienen que jugar».

El estado mental tiene mucho que ver con la presión que el Real Murcia soporta en estos momentos. A este respecto, Loreto aclaró que ellos no son los únicos la sufren: «Igual que nosotros está el Córdoba. Ellos están terceros, pero la situación es prácticamente la misma. La presión es para todos. A ver quién es capaz de manejarla mejor sobre el terreno de juego y hacer una lectura mejor de lo que va a ser el partido».

Sobre el Córdoba, conjunto en el que el preparador andaluz estuvo cuatro años y «fui muy querido por la afición», Loreto dijo que «sabemos que es un equipo con una plantilla amplia, un presupuesto alto, que ha estado toda la temporada entre los primeros». Por eso, considera que «va a ser un partido difícil, pero estoy convencido de que si nosotros damos un nivel alto tenemos nuestras opciones de ganar», ya que «hemos estudiado bien al rival y creo que el equipo está capacitado para pelearlo». Aunque «otra cosa es lo que suceda, porque el fútbol es fútbol», añadió. Lo que el sevillano tiene claro es que los cuatro años que pasó en el conjunto cordobés no van a afectarle: «Mi único objetivo el domingo es que el equipo saque el partido adelante y podamos venirnos con la victoria. Sabiendo que tiene unas connotaciones especiales, una vez que entre al campo no voy a pensar ni un minuto en ellos».

Loreto habló también de las bajas del equipo: «Curto e Iván están en proceso de recuperación, Palazón ha tenido unas molestias en el aductor y no ha entrenado en toda la semana, Segura está sancionado. Los demás están todos bien, con muchas ganas de que salgan las cosas bien». Las bajas abren oportunidades para los jóvenes, como Vitolo e Ismael, que han estado entrenando con el primer equipo estas semanas: «Todos los jugadores que vea con capacidad de que me puedan aportar algo en momentos determinados van a estar con el equipo. Vitolo e Ismael viajarán con el grupo este fin de semana».

Esta jornada el Real Murcia volverá a jugar en un estadio con público en las gradas. Los jugadores granas tendrán que sobreponerse al ambiente hostil en el Nuevo Arcángel si quieren quedarse con los tres puntos: «Yo cuando era jugador quería, cuando iba fuera, campo hostil, y cuando jugaba en casa, el cariño de la gente», dijo Loreto, que acabó con un guiño a los murcianistas: «El domingo los espectadores animarán al Córdoba, pero nosotros también estaremos animados porque sabemos que tenemos una masa social importante y una historia que hay que defender».