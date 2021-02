José Luis Loreto logró una sufrida victoria en su primer partido como nuevo entrenador del Real Murcia ante el Yeclano. Los granas jugaron bien durante la primera mitad, pero se desinflaron en la segunda. Loreto valoró la actuación de su equipo en la rueda de prensa posterior al partido.

«La primera parte ha sido el ejemplo a seguir», dijo Loreto, que justificó el bajón de su equipo en la mitad parte alegando que «la ansiedad, la necesidad de puntos hacen que el equipo haga cosas que no favorecen lo que había que hacer», que era «aguantar el balón, salir fuera, no meternos dentro y matarlos cuando tenían la línea del centro del campo adelantada».

Según Loreto, «no hemos sabido manejar» el partido tras el descanso. De ahí que el entrenador sevillano decida quedarse con lo mostrado por sus jugadores en la primera parte, en la que jugaron «queriendo el balón, con movilidad». El técnico declaró que su equipo no debió «tener nervios por la necesidad de puntos y meterse atrás», que debieron «tener mucho más el balón». En cualquier caso, se mostró «feliz por los chavales, por los primeros tres puntos». «Mañana hablaremos y corregiremos muchas cosas», añadió.

E l cambio negativo que experimentó su equipo a la vuelta del descanso no se debió a un «punto físico, sino a un punto mental», dijo Loreto. «Cuando tienes necesidad de ganar, empiezas a perder el control del partido, empieza el rival a atosigarte y, además, tienes un rival que juega muy directo y te mete dentro, es normal que sufras»; no obstante, «hay soluciones para que ese sufrimiento sea un 60% menor que el que hemos pasado hoy».

«Lo que hemos buscado con los cambios no se ha producido», dijo Loreto acerca de las sustituciones realizadas en la segunda parte. Sobre Toril, que fue sustituido por Youness, declaró que pretendía «meter un poco de fuerza por dentro, pero no la hemos tenido». En cuanto al cambio de Adrián por Marcos Mendez, la intención era «refrescarlo y tener el balón, cosa que no ha pasado».

El sevillano tiene claro que el juego que ha mostrado el equipo grana en la primera parte es el que pretende que muestre siempre. Loreto quiere «un equipo que tenga el balón, que no sufra en ningún momento por la presión del rival, que juegue alegre, que haga lo que se ha trabajado durante la semana». Una semana esta ultima en la que «hemos hablado mucho, hemos corregido muchas cosas, pequeños detalles de los que en estas categorías depende ganar o perder».

En definitiva, para Loreto, «la primera parte ha sido un ejemplo de lo que hay que hacer, jugar queriendo el balón», para lo cual cree tener «cuatro jugadores que saben cómo moverlo». Y es que el técnico considera que «en el fútbol domina el balón», ya que «si tienes el balón no vas a sufrir defensivamente y el rival sufrirá ofensivamente». «La segunda parte», por otra parte, «tiene que ser un ejemplo de lo que no hay que hacer». «Tenemos que aprender lo que está bien y lo que está mal y aprenderlo ya, porque no hay tiempo», agregó.

«Ahora tenemos dos semanas parar preparar» el próximo partido, que el Real Murcia disputará el día siete de marzo a domicilio frente al Córdoba, «y vamos a corregir todo lo que hemos fallado en la segunda parte», sentenció el entrenador sevillano en su debut a los mandos del Murcia.

David Segura ve la roja cuando estaba en el banquillo

El minuto 90 lucía ya en el marcador cuando el árbitro, Álvaro Varón, se dirigió a los jugadores que se sentaban en la zona que ahora hace las veces de banquillo local, situada en la grada, para mostrar la segunda amarilla a David Segura. Según el acta arbitral, el motivo fue «dirigirse a mi asistente en los siguientes términos: “eres malísimo”». El jugador, visiblemente afectado, declaró posteriormente a los medios que él no había sido el autor de tales palabras y pidió perdón a la afición por no poder jugar contra el Córdoba la próxima jornada.