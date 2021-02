El Alhama ElPozo, el equipo más importante de la Región de Murcia en el fútbol femenino, ya tiene en su bolsillo el objetivo más importante que se había marcado cuando empezó la presente temporada, que no era otro si no meterse entre los cuatro primeros equipos de su grupo, en la segunda categoría del fútbol español femenino, para así poder jugar el play off de ascenso a la Primera División-Liga Iberdrola en la siguiente fase. El equipo de Randri, entrenador del Alhama, ya está clasificado pese a que le restan por jugar dos encuentros. El primero será este domingo en el alhameño campo José Kubala ante el Valencia B, a las 12.00 horas, y el segundo será ante las tinerfeñas del Femarguín,el 3 de marzo a las nueve de la noche. Este choque quedó aplazado hace dos jornadas por positivos covid-19 en el conjunto canario.

Los cuatro equipos clasificados del grupo sur son el Villarreal, Fundación Albacete, Tenerife y Alhama. En el grupo norte están clasificados Pozoalbense, Granada y Cáceres. En la última jornada se juegan la cuarta plaza el Granadilla y el Córdoba.

A partir de ahí, quedarán dos jornadas de descanso para quienes no tengan que recuperar partido alguno. El play off de ascenso dará comienzo el próximo 20 de marzo y finalizará el 30 de mayo. Lo jugarán los cuatro equipos clasificados en cada uno de los grupos. El sistema de competición será de liga, aunque los equipos del mismo grupo no se podrán enfrentar. Los ocho equipos pasarán a esa fase con los puntos que hayan sumado en la primera; de ahí la importancia para el Alhama ElPozo de lograr los seis puntos que le quedan por jugar. Solo ascenderá a la máxima categoría, el campeón de ese play off. Por lo tanto, en el peor de los casos, el equipo alhameño se ha asegurado estar en la Segunda División la próxima temporada.