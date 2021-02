Levantarse, olvidar y no cometer los mismos errores. Es la premisa que sale de forma continua durante los últimos días desde el vestuario del Cartagena. Después de una semana en la que las cosas no terminaron saliendo como se esperaba, toca resetear, limpiar la mente y tratar de no caer en un bache aún más grande. La derrota sufrida en Las Palmas supuso un nuevo varapalo para el Cartagena, que vio frenada de golpe la racha de buenos resultados que se habían cosechado y, especialmente, retomó las sensaciones negativas y su peor imagen sobre el césped del estadio de Gran Canaria.

Y toca hacerlo frente a uno de los rivales de toda la categoría que más en forma se encuentran en los últimos encuentros. El Leganés visitará el Cartagonova con un 15 de 15 puntos en su casillero que le ha hecho engancharse a la zona alta de la tabla. Los de Garitano se han enchufado desde su llegada al banquillo y acumulan cinco victorias consecutivas con las que intimidan y de qué manera a un Cartagena en horas bajas.

No obstante, el mayor problema de los albinegros no llega en este encuentro, sino que aparece cuando se echa la vista al calendario un poco más allá. Y es que lo serio llegará cuando, en unas semanas, se tenga que ver las caras frente a todos los rivales directos que actualmente se encuentran en la zona baja de la tabla y metidos de lleno en la pelea por la salvación. Pero para afrontar ese carrusel de encuentro de la mejor forma posible es clave llegar en una situación de ventaja sacando antes resultados positivos.

Una seria puesta a punto

Tres partidos. Tres choques clave son los que va a tener el conjunto de Luis Carrión antes de llegar a la fase decisiva de la temporada. Buena parte de lo que suceda al final de la campaña va a depender de cómo se le den al equipo esos tres encuentros en los que van a enfilar el tramo más importante al que deben llegar en las mejores condiciones posibles. Tanto anímicas como futbolísticas. Leganés –este viernes-, Mallorca en las islas y Ponferradina en el Cartagonova son los tres duelos a disputar que van a hacer que el Cartagena llegue en buenas o no tan buenas condiciones a los enfrentamientos directos.

Las principales dificultades que se va a encontrar el conjunto albinegro van a ser, por un lado, el momento de forma que atraviesan y, por otro, el potencial de unos equipos que llevan toda la temporada demostrando por qué están en la zona alta de la clasificación. Y es que justo antes de un momento crucial en el calendario, se ponen delante tres de los mejores equipos de toda la Segunda División. Dos de ellos, aspirantes a todo; el otro, peleando por entrar en play off de ascenso a Primera.

Además, ni Leganés ni Mallorca le traen buenos recuerdos en la primera vuelta. El conjunto pepinero derrotó al Cartagena de forma contundente en la primera vuelta con una primera parte para olvidar en Butarque. El Mallorca, por su parte, se llevó los tres puntos del Cartagonova en medio de la peor racha que sufrían los entonces entrenados por Borja Jiménez. En Ponferrada, sin embargo, se lograba la primera victoria a domicilio.

Chichizola se muestra «con ganas» y convicción para revertir la situación

Con el ánimo bajo por la derrota en Las Palmas, la plantilla del FC Cartagena afrontaba una semana complicada más corta de lo normal. Aún con la derrota en el retrovisor, el encuentro frente al Leganés se presenta como una oportunidad para resarcirse y hacer que la mala imagen se convierta solo en un accidente: «Estamos con ganas de volver a jugar para revertir la situación. El otro día nos quedamos dolidos por el resultado. Por eso tenemos ganas de que llegue el partido», aseguraba Leandro Chichizola.

El guardameta argentino tiene claro que buena parte de las posibilidades del equipo para lograr la salvación pasan por corregir los continuos errores defensivos que se están cometiendo y que le han hecho ser el equipo más goleado de la categoría: «Debemos tener la solidez defensiva de los partidos anteriores para ganar. Esa es la base. Cuando te hacen gol estás mucho más lejos de ello, por eso creo que es el primer punto a corregir. Estar seguros atrás y a partir de ahí, las ocasiones las tendremos arriba», afirmaba.

El arquero confía en volver a ver la mejor versión del Cartagena: «Tenemos que demostrar los puntos fuertes de este equipo. Están ahí porque los vimos hace muy poco y debemos tener claro lo que hacer en el campo», aseguraba Chichizola.