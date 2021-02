El ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodriguez Uribes, ha negado este martes que el Gobierno haya pactado con el PNV la participación de la selección de Euskadi en competiciones oficiales.

"No señoría, el Gobierno no ha acordado nada en relación con la cuestión que me hace", ha respondido Uribes en la sesión de control en el Congreso a la pregunta del diputado 'popular' Javier Merino Martínez sobre si el Gobierno confirma haber acordado que la selección vasca de fútbol pueda ostentar representación internacional del País Vasco en competiciones oficiales.

Merino se ha referido a un encuentro entre el lehendakari, Iñigo Urkullu, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del que el vasco salió con este "compromiso" de Sánchez que, según ha asegurado, está recogido en el punto 11 del acuerdo de investidura entre el PSOE y el PNV.

Por su parte, Uribes ha explicado los puntos que se trataron en esta reunión que se celebró el pasado 25 de enero en Moncloa y ha reiterado que "no existió acuerdo alguno referido a la participación de las selecciones vascas en competiciones oficiales".

En esta clave, el titular de Deportes ha expuesto la posición del Gobierno que responde dos razones: "legal y emocional". Así, ha explicado que la primera tiene que ver con el respeto a la normativa vigente, interna e internacional.

"En este sentido dos son las sentencias del Tribunal Constitucional que han fijado doctrina al respecto", ha aseverado el ministro para después aclarar que, según esta jurisprudencia, "la representación internacional del deporte federado es una cuestión de interés general".

Además, ha concretado diciendo que la normativa vigente tanto en UEFA como en FIFA apuesta por reconocer una sola federación por cada estado. "Esta es la regla", ha enfatizado.

Uribes ha concluido explicando que la segunda razón es emocional. "Somos campeones del mundo y de Europa tres veces. Lo hemos hecho con grandísimos jugadores vascos como Julen Guerrero o Xabi Alonso", ha zanjado sobre este asunto.