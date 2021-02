Brillante el encuentro que enfrentó a La Unión contra el Huércal-Overa con objetivos dispares para ambos conjuntos. Mientras que los unionenses lo encaraban con la intención seguir luchando por los puestos de arriba, los de Almería lo hacían mirando de reojo los puestos peligrosos. El partido, muy movido con un total de 7 goles, llegó a reflejar en el marcador una ventaja de 4-1 para los locales, que en el último tramo vieron peligrar los 3 puntos.

Valdeolivas fue el encargado de abrir el marcador para La Unión a los seis minutos, y Quetchup agrandaría la ventaja diez minutos más tarde. Campanas, de penalti, recortó distancias acto seguido, pero Perico a falta de 5 minutos para el final volvió a implantar una ventaja de dos goles para los unionenses.

En la segunda parte, los locales no levantaron el pie del acelerador, y Renato hacía el 4-1. No tiró la toalla el Huércal-Overa, que acortó distancias por partida doble hasta hacer peligrar la victoria de La Unión, pero el marcador ya no se volvió a mover.