Francisco Molinero regresa al Real Murcia siete años después

Cuando asomaba el mes de enero y los clubes empezaban a mirar el mercado de fichajes de reojo, el Real Murcia esperaba aprovechar esta ventana para realizar un par de incorporaciones. Al final, los movimientos van a ser más de los que se creían al principio.

Decía Julio Algar durante la presentación de Verza, que iban a haber más salidas en la plantilla, y solo unas horas después el club emitía un comunicado para anunciar que el acuerdo con Antonio Navas para la rescisión del contrato que unía a ambas partes. No fue el único movimiento del día. Solo un poco después, la entidad murcianista sorprendía con un refuerzo cuyo nombre había sonado, pero que después de la contratación de Adán Gurdiel ya nadie esperaba.

Francisco Molinero regresa a Nueva Condomina. Lo hace casi siete años después de abandonar el Real Murcia. El toledano, que a sus 35 años se encontraba sin equipo tras su salida el pasado verano del Sporting de Gijón, completa una defensa que en solo dos movimientos ha ganado bastante experiencia.

Cuando Navas pidió su salida, los responsables del Real Murcia no lo pensaron. Cogieron el teléfono y llamaron a un Molinero que tiene su residencia en la Región. No hizo falta ni negociación. En apenas unas horas, el acuerdo estaba sellado. Así, Molinero vivirá su segunda etapa en Nueva Condomina. El lateral llegó por primera vez al club grana en verano de 2011, convirtiéndose pronto en un indiscutible. Hasta tres temporadas vistió la elástica murcianista, jugando un play off de ascenso a Primera División. Disputó un total de 116 partidos entre liga, anotando un total de 5 goles y repartiendo 5 asistencias. Ese verano, el del descenso administrativo, hacía su maleta y se marchaba al Betis en Segunda.

Tras su paso por equipo bético, firmó por el Getafe, logrando un nuevo ascenso a Primera División en una campaña en la que jugó 37 encuentros. Su etapa en el conjunto azulón se saldó con 10 partidos más en la máxima categoría del fútbol español. En las últimas dos temporadas jugó en el Real Sporting de Gijón, donde contó con un total de 63 partidos. Tras desvincularse en verano con los gijoneses, Molinero vuelve a cruzar su camino con el del Real Murcia 7 años después.

El toledano es el cuarto refuerzo grana en este mercado invernal después de las llegadas de Champagne, Gurdiel y Verza.