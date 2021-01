El UCAM Murcia no levanta cabeza

Duelo de altura en el Municipal de Linarejos. El UCAM Murcia visitaba al Linares en un choque que iba a ser determinante para el devenir de la temporada de los dos equipos. Los andaluces, en tercera posición, querían asaltar el liderato de los universitarios y por su parte, los de Salmerón querían reponerse del duro varapalo que supuso la derrota en casa frente al Sevilla Atlético y proseguir con la buena campaña que están realizando.

Para este importante partido, Salmerón recuperó a los jugadores afectados por covid e incorporó a Liberto en el mercado invernal. Sin embargo, solamente Adri León entró de inicio de los recuperados. Tanto Alberto Fernández como Liberto empezaron el partido en el banquillo. Apostó por sacar un doble lateral en la banda izquierda con Chacartegui y Viti más adelantado. El lugar de Tropi, lesionado con un esguince de tobillo, lo ocupó León acompañando a de Vicente en la medular.

Desde el principio, el Linares pareció entender mejor la importancia de este partido, que además de ser tres puntos vitales podrían suponer una inyección de moral necesaria para afrontar lo poco que queda de primera fase de competición. Los locales se hicieron con la pelota desde el primer momento y parecieron tener una idea de juego mucho más clara que el UCAM Murcia. Se equivocó Salmerón en el planteamiento, con la disposición de todas sus líneas muy atrás y lo supo leer el Linares. Los azuldorados no dieron la talla en ningún momento de la primera mitad y se dedicaron a dejar pasar el tiempo. Esperaron agazapados en su campo mientras el Linares poco a poco y viendo la poca resistencia que pusieron, se crecieron. Es cierto que defensivamente estaban sufriendo poco el conjunto universitario, pero el dominio del esférico era absoluto por parte del Linares.

Lo máximo que fue capaz de generar el UCAM Murcia en los primeros cuarenta y cinco minutos fue una jugada aislada en la que Pablo Espina luchó un balón largo, se llevó y regateó al portero, aunque de forma muy forzada la puso atrás y despejó la zaga local. Por su parte, el Linares avisó en un par de ocasiones. Primero Marc Mas de cabeza le dio al travesaño, aunque la jugada fue anulada por fuera de juego. Posteriormente le volvió a dar el Linares al palo. Esta vez sí era en posición legal y se escapó por poco el UCAM.

No le gustó nada a Salmerón lo visto en la primera parte y no tardó en mover el banquillo. Quitó a Aketxe, que no había aparecido prácticamente y entró en su lugar Alberto Fernández. El de Moratalla ocupó la punta de ataque. Mejoró levemente el UCAM Murcia y tuvo la más clara del partido para ellos en el minuto 55. Centró Javi Moreno desde la derecha y Viti rozó la pelota que se fue desviada. De esos centros que solo hace falta empujarla. Dio la réplica a los pocos minutos el Linares por partida doble. Primero avisó Isra, que no acertó a empujar un centro solo en el área pequeña y después Fran Carnicer disparó y Biel Ribas repelió el potente chut del ex del Real Murcia.

La mejoría del UCAM Murcia fue un espejismo que apenas duró diez minutos. Ni la entrada de Santi Jara ni el debut de Liberto Beltrán mejoraron al equipo. El Linares dominaba a su antojo y a diferencia de la primera mitad, sí estaba llegando a los dominios de Biel Ribas. Y tanto va el cántaro a la fuente que a la tercera oportunidad de la segunda mitad, el Linares rompió el empate a cero. Rubén cazó un centro desde la derecha y completamente solo en el área pequeña, cabeceó delante de Biel Ribas. Despiste defensivo que le costó otro gol a los universitarios. Y ya son varios en las últimas jornadas.

Las dudas invadieron la mente de los jugadores del UCAM Murcia, que se veían superados en todas las facetas por un Linares sólido y sin dudas, fruto de la magnífica racha que llevan. A partir del gol, se vio un cambio de guión y los andaluces cedieron el esférico a los universitarios, retrasando todas las líneas del equipo. Pero no supuso una gran diferencia en cuanto a resultado, pues los de Alberto González siguieron creando peligro. Rubén pudo sentenciar en el minuto 80 con una jugada calcada a la del primer gol. Afortunadamente para los universitarios, en esta ocasión el remate se fue fuera por muy poco.

No hubo atisbo de reacción de los de José María Salmerón, que toda la solidez que habían mostrado en la primera vuelta, ha desaparecido en las últimas cuatro jornadas. Tres puntos de doce posible para el UCAM Murcia que pierde el liderato después de muchas jornadas en lo alto del subgrupo. Tiene trabajo duro por delante Salmerón para revertir la situación. El tiempo se va agotando y las sensaciones son nefastas en el equipo universitario.