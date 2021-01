El UCAM busca resurgir ante un Linares en racha

El UCAM Murcia quiere volver esta tarde (17.00 horas, footters) a la senda de la victoria. Después del tropezón de la semana pasada ante el Sevilla Atlético, donde cayeron en casa por 2-3, los universitarios quieren retomar su buen camino en la liga, donde siguen líderes del subgrupo con 20 puntos en diez jornadas.

Pese al liderato, no están atravesando ni mucho menos su mejor momento en la temporada, acumulando tres derrotas en los últimos cuatro partidos disputados. Dos en liga ante el Murcia y el Sevilla Atlético y la otra, en Copa del Rey frente al Betis. Tendrán una dura prueba visitando al Linares, que es el tercer clasificado en la tabla y el equipo más en forma tras sumar 14 puntos de 18 posibles en las últimas seis jornadas. No pierde desde el pasado mes de noviembre, cuando cayó goleado ante el Real Murcia por 3-0.

El Linares se caracteriza por ser un equipo equilibrado y difícil de superar. Es de los conjuntos más goleadores del grupo y de los menos goleados. Alberto González, su entrenador, ha dado con la tecla para crear un grupo competitivo dispuesto a dar guerra por los tres primeros puestos que dan la clasificación a la División Pro. De hecho, si gana al UCAM Murcia, lo adelantaría en la clasificación y podrían cerrar la jornada líderes dependiendo de lo que haga el Córdoba, en segunda posición con los mismos puntos que el Linares. Destacan en su plantilla el ex del UCAM Murcia Hugo Díaz, con cuatro goles, y Marc Mas, con otros tantos.

Para revertir la situación Salmerón va a recuperar efectivos respecto al pasado fin de semana, donde no pudo contar con Adri León, Alberto Fernández y Unai Agirre, los tres con el coronavirus. Para el encuentro frente al Linares llegarán a estar disponibles, aunque en la rueda de prensa previa afirmó que «habrá tiempo de analizar hasta el domingo si llegan o no podrán sumar». Además de la reincorporación de los tres futbolistas, Salmerón también contará con el reciente fichaje Liberto Beltrán. El extremo cedido por el Albacete ha entrado en la convocatoria a pesar de haber sido anunciado el pasado viernes. El que se ha quedado fuera para el partido es Carlos Tropi, que se tuvo que marchar lesionado ante el Sevilla y las pruebas médicas determinaron que tiene un esguince que le tendrá apartado, como mínimo, una semana más. Baja sensible para Salmerón, pues es una pieza clave en el eje del centro del campo junto a Rafa de Vicente.

Tiene el UCAM un partido importantísimo antes de medirse al Córdoba, el rival a batir del subgrupo. Aunque Salmerón no quiso mirar más allá del partido ante el Linares. «No pienso en el Córdoba, le doy máxima importancia a este partido. Puedes ganar estos seis puntos y perder todos los restantes. El Linares Deportivo nos va a poner las cosas muy difíciles», afirmó. Duros enfrentamientos que tiene el UCAM que, posiblemente, marquen el devenir de la temporada.