El parón en la LEB Oro por la disputa de la Copa Princesa este viernes ayudará al Real Murcia Baloncesto a recuperar a sus efectivos después de cumplir la cuarentena tras detectar varios casos positivos por coronavirus en su plantilla. El conjunto grana ha regresado hoy a los entrenamientos en las instalaciones del Príncipe de Asturias y en los próximos días se espera que pueda ejercitarse con normalidad. También el base norteamericano Jaron Martin, quien ha llegado procedente de la liga mexicana tras la marcha de Nielsen. No obstante, pese a que el equipo de Rafa Monclova no disputará la final por este título, sí que habrá representación de la Región. Y es que el alero Chumi Ortega disputará con el HLA Alicante su segunda final de Copa en los tres años que lleva en el equipo.



"La Copa Princesa no era nuestro objetivo, pero vamos con mucha ilusión. A cualquier jugador le haría mucha ilusión jugar esa final", ha comentado el jugador yeclano en unas declaraciones que recoge el club alicantino a través de sus canales oficiales. Chumi Ortega, de 23 años de edad, ya consiguió levantar la Copa Princesa de LEB Plata y luchará por lograr el título en LEB Oro este viernes a las 19.30 horas (LaLiga Sport TV). Su rival será el Breogán, quien marcha líder del grupo A y tan solo ha perdido dos encuentros hasta la fecha. "Nos vamos a enfrentar a uno de los mejores equipos de la liga, aspirante a todo y con una de las mejores plantillas del campeonato. Va a ser una final muy bonita y tengo muchas ganas de jugarla", comentaba el jugador murciano.





Después de firmar un excelente inicio de liga, el, aunque espera recuperar de nuevo su rumbo con la conquista de este título. "No nos tiene que afectar, el equipo está entrenando bien y está preparado. A las finales se va para ganarlas, toca mirar para adelante y lo más inmediato es la Copa", ha manifestadoha añadido que "a partido único no hay favorito claro, pero Breogán al jugar en casa tienen ese plus extra. Pese a ello iremos a Lugo a ganar porque nuestro deseo es levantar la Copa".El HLA Alicante cuenta en su plantilla con, quien ha vestido la camiseta del UCAM Murcia CB, en tres etapas distintas y su entrenador es Pedro Rivero, también exjugador del conjunto murciano. Chumi Ortega se formó en las bases del conjunto universitario, de hechoy tras firmar por el Albacete Basket está cumpliendo su tercera temporada en el HLA Alicante, con el que pelea por el